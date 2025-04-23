Rescatan un cuerpo sin vida en un barranco en la Bisbal del Penedès

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La tarde de este miércoles, la circulación en la autopista AP-2 se ha visto parcialmente interrumpida a la altura del kilómetro 225, en sentido Lleida, dentro del término municipal de la Bisbal del Penedès. El Servicio Catalán de Tráfico ha informado de que el corte ha sido necesario para permitir la intervención de los servicios de emergencia, que han llevado a cabo el rescate del cuerpo sin vida de un hombre localizado en el fondo de un barranco.

Los hechos han tenido lugar poco después de las dos del mediodía, cuando personal de mantenimiento ha localizado un vehículo parado en el arcén, con las puertas abiertas y sin ningún ocupante, según ha publicado el Diari de Tarragona. Al revisar los alrededores, han localizado el cuerpo de un hombre en el fondo del torrente de Tarragó, cerca de la urbanización El Priorat.

Por el acceso complicado a la zona, los Bomberos han movilizado un helicóptero y equipos especializados para recuperar el cadáver. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar las causas de la muerte. La hipótesis principal es que el hombre se habría tirado voluntariamente desde el puente, aunque la policía no descarta otras opciones y mantiene la investigación abierta.

Con respecto a la movilidad, a las cinco de la tarde se ha informado de un corte total del AP-2 en este tramo, y media hora después sólo quedaba un carril afectado. El Servicio Catalán de Tráfico ha alertado de una alta intensidad de tráfico en dirección Lleida como a consecuencia del operativo.