Prisión provisional sin fianza para el hombre detenido con el cadáver de su pareja en el coche

Los representantes del consistorio de Calafell y vecinos de la localidad en el minuto de silencio para condenar la muerte de una habitante de la población en manos de su pareja.

El juez de guardia de Tarragona ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el feminicidio de una vecina de Calafell. El hombre, de 43 años, y la víctima eran pareja y no constan antecedentes judiciales de violencia entre ellos, según informa el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña).

La causa ha quedado abierta por asesinato y se ha trasladado al juzgado del Vendrell por el lugar de residencia de la víctima. Todavía no se ha confirmado si los hechos tuvieron lugar en Cataluña. El individuo fue detenido el viernes, en Constantí, y ha pasado a disposición judicial a primera hora de este lunes.

La tarde del viernes, el individuo se dirigió a unos agentes que hacían apoyo a una grúa en la AP-7, en Constantí (Tarragonès), y los dijo que llevaba el cuerpo de su mujer muerta en el maletero del coche. Este domingo un centenar de personas se concentraron en Calafell para condenar el feminicidio.