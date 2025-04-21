A disposición del juzgado de guardia de Tarragona el detenido por un feminicidio en Calafell

Los representantes del consistorio de Calafell y vecinos de la localidad en el minuto de silencio para condenar la muerte de una habitante de la población a manos de su pareja.ACN

El detenido como presunto autor del feminicidio de una vecina de Calafell ha pasado a disposición de juzgado de guardia de Tarragona a primera hora de este lunes.

Los Mossos detuvieron al hombre, de 43 años y pareja de la víctima, el viernes. El individuo se dirigió a unos agentes que hacían apoyo a una grúa al AP-7, en Constantí, y los dijo que llevaba el cuerpo de la mujer muerta en el maletero del coche.

La División de Investigación Criminal de Tarragona está al cargo de la investigación, que continúa bajo secreto de las actuaciones. En caso de que se confirme que los hechos tuvieron lugar en Cataluña, este sería el segundo crimen machista de 2025 en el país.