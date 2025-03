Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad en el Vendrell, el pasado mes de enero, la Policía Local ha interpuesto 69 denuncias a personas usuarias de vehículos de movilidad personal (VMP). El importe del total de las sanciones es de 12.780 euros.

La mayoría de las sanciones, 27, han sido por circular por la isla de peatones y aceras. El resto de denuncias han sido por: no utilizar casco homologado (9); conducción negligente (8); ir un número de personas no autorizado (6); circular en contra dirección (6); no tener seguro de responsabilidad civil (3); no obedecer una señal de entrada prohibida (3); no detenerse ante una señal de detención obligatoria (2); no utilizar alumbrado reglamentario (2); conducir con tasa de alcoholemia positiva (1); circular a velocidad superior a la permitida (1); y no respetar el semáforo (1).

El concejal de Seguridad, Christian Soriano, ha recordado «que esta nueva regulación de la movilidad era necesaria para aumentar la calidad de vida de nuestros vecinos, sobre todo por lo que hace la problemática de los patinetes eléctricos». Y ha añadido que «el objetivo es garantizar una movilidad más segura y pacificada en todo el municipio».