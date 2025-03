Publicado por ACN Creado: Actualizado:

«Los usuarios del corredor sur ya no pueden más. Estamos llegando al límite. Cada día vemos cómo los trenes salen tarde y la otra mitad no lo hace porque se han suprimido. La falta de información deja a los viajeros desesperados y desorientados en las vías». La portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha expresado con estos términos la impotencia de los usuarios después de una recuperación de la circulación después de las obras en el túnel de Roda de Berà llena de incidentes e incumplimientos de los horarios.

Considera que el problema radica en el abandono de la red ferroviaria. «Si el problema son las obras, porque ha habido mucha desinversión, que paguen porque la situación es insostenible y no podemos más», ha añadido Gómez.

El lunes a las tres de la tarde, la consejera de Territori, Sílvia Paneque, subía a la estación de Tarragona en el primer tren en dirección a Barcelona después de un calvario de cinco meses para los usuarios de las líneas del corredor sur. La esperanza que se abría con la reanudación de la circulación, sin embargo, se desvaneció al cabo de pocas horas cuando se empezaron a encadenar varios incidentes a la zona próxima a la estación nodal de Sant Vicenç de Calders, que también se encuentra en obras. «48 horas después de la apertura de las vías, lloramos», ha asegurado.

Les promesas lanzadas desde el Govern no han calmado los ánimos. Al contrario. No puede ser que estemos orgullosos de que el primer tren llegue 50 minutos tarde y una hora más tarde nos encontremos con las vías cerradas por una avería eléctrica. En cualquier estado serio habría dimisiones políticas», ha declarado la portavoz de Dignitat a les Vies, molesta ante la situación. ¿«A quién pide paciencia»?, se pregunta sobre las declaraciones de la consellera asumiendo que los usuarios tienen que emplear tiempo adicional para coger el tren y al mismo tiempo instándolos a mantener la calma.

Gómez sostiene que la indignación de los viajeros va más allá de la queja. «Es una situación límite de abandono del corredor sur. Si el problema son las obras porque ha habido mucha desinversión que paren y que paguen porque la situación es insostenible y no podemos más», ha insistido.

«Tuvimos que escuchar que el problema no es el tren, el servicio ni las vías, sino que los del corredor sur nos quejamos mucho. Eso es una falta de respeto: la gente no está perdiendo el trabajo porque se está dejando la vida al tren y en las vías», ha insistido. Apunta que muchos usuarios buscan opciones alternativas como buses y coches privados. «Estamos en el punto de desesperación por este abandono. Hemos enviado muchos mensajes al presidente Illa: queremos soluciones concretas, queremos hablar con él, necesitamos cambios inmediatos, no queremos fotos, necesitamos ayuda», ha insistido.