La aplaudida respuesta del propietario de un restaurante del Vendrell a una reseña negativa

La respuesta del propietario de un restaurante del Vendrell a la reseña negativa de una clienta se ha hecho viral en redes sociales. «La comida era de bajísima calidad, el precio desorbitado y las raciones mínimas, un lugar cutre en el que hemos comido fatal y no volveremos. Además, si leéis las respuestas del propietario ya veréis que tengo razón, llama "bruja" a una clienta por dejar una mala opinión», indicaba Montse en su reseña.

Por su parte, el propietario de la Taberna Los Serrano da otra versión totalmente opuesta de los hechos. «Erais tres personas con dos perros y, a los pocos minutos de sentaros, te dirigiste a uno de los camareros para advertirle que cada vez que nos acercáramos a la mesa lo hiciéramos por la parte de la izquierda porque uno de tus perros era muy agresivo», indica.

«Tras enterarme de ello, me limité a decirte que, si tu perro es agresivo, lo que deberías de hacer es dejarlo en tu casa y no llevarlo a una terraza en la que, además de poder atacar a un camarero, también podía hacerlo con otro cliente o, incluso, con un niño. Para tener animales hay que ser responsable y saber educarlos. Esperamos que no vuelvas a visitar nuestra Taberna jamás», concluyó el propietario.

