La Bisbal del Penedès hace una consulta popular sobre el nuevo polígono industrial 'Les Planes del Vent'

La Bisbal del Penedès hace una consulta popular sobre el cambio de clasificación de los terrenos agrarios para la construcción del nuevo polígono industrial 'Les Planes del Vent'. Al tratarse de una consulta de iniciativa ciudadana, la votación de este domingo es sectorial.

Unos 1.200 vecinos del centro histórico y el barrio de la Miralba tienen derecho al voto, de los 4.000 habitantes del municipio. Aunque la consulta no es vinculante, la comisión promotora defiende dar voz al vecindario.

«El éxito rotundo sería que la participación fuera la más alta posible independientemente del resultado. Querrá decir que la ciudadanía se ha expresado y a partir de aquí, que el Ajuntament tome las decisiones que crea convenientes», ha indicado Carles Castelló, miembro de la comisión.

«¿Está de acuerdo con el cambio de clasificación de los terrenos agrarios de la zona de los Masos por la construcción de un nuevo polígono logístico-industrial en la Bisbal del Penedès?». Es la pregunta que se plantea en las papeletas de la consulta popular que se celebra este domingo en este municipio del Baix Penedès, dónde ha llamado a votar a 1.200 personas.

Una comisión promotora de la consulta popular ha impulsado la votación, de carácter no vinculante y sectorial, para dar voz a la ciudadanía en un proyecto que puede suponer «un antes y un después» para el pueblo. Aunque en un inicio, contactaron con el gobierno municipal para impulsar la consulta al conjunto de la localidad, la propuesta no encontró el apoyo del equipo de gobierno. Así, se optó por impulsarla desde la iniciativa ciudadana, que limita el censo. Al mismo tiempo, el resultado de la consulta popular no es vinculante.

De esta manera, de las 4.000 personas censadas en la Bisbal del Penedès, sólo tienen derecho al voto las que están empadronadas al núcleo y las del barrio de la Miralba. Estos vecinos representan menos del 50% del conjunto de la población del municipio. «A nosotros nos habría gustado que hubiera podido votar toda la ciudadanía», ha lamentado Castellón. Por su parte, desde el consistorio rechazaron impulsarla en carácter general a causa de la proximidad con los anteriores comicios.

«El tema sobre si se seguía adelante una nueva zona empresarial centró la campaña electoral y todos los partidos estaban bastante posicionados», ha insistido la alcaldesa Agnès Ferré. Actualmente, el equipo de gobierno formado por siete concejales es partidario a construir un nuevo polígono industrial, mientras que los cuatro concejales de la oposición oh rechazan.

Entre detractores y favorables

Una decena de entidades ecologistas rehúsan el desarrollo del nuevo polígono logístico laso Planes del Vent, impulsado por un inversor privado. Entre los motivos que destacan está el impacto en el entorno inmediato del pueblo y la destrucción de suelo de alto valor agrícola junto a la entrada histórica del pueblo. Al mismo tiempo, consideran que hay que potenciar los polígonos existentes y no les convence el modelo de empresa logística que se plantea en la zona.

Inicialmente, un inversor privado propuso un proyecto que ocupaba 84 hectáreas en los Masots, el cual no obtuvo el visto bueno del consistorio para iniciar los trámites para sacarlo adelante. Posteriormente, el mismo inversor presentó esta segunda propuesta, de dimensiones más pequeñas, pero que no ha convencido entidades vecinales ni ecologistas.

Por el contrario, la alcaldesa ha señalado que se trata de un proyecto «equilibrado entre progreso y sostenibilidad» y que «aporta recursos». «Poder tener establos más de 900.000 euros al año de contribuciones, tener puntas cuando se hacen las licencias de obras, creemos que es importante. Eso no quiere decir que cada vez tengamos que hacer un parque nuevo, sino que con este cerremos el círculo», ha precisado Ferré. Al mismo tiempo, ha remarcado que la última palabra la tendrá a la Generalitat.

Tanto las voces detractoras como las favorables coinciden en la voluntad de que este proceso obtenga una alta participación. Desde primera hora de la mañana, el goteo de vecinos en los bajos del ayuntamiento ha sido constante. Algunos, como Isabel Saéz, han mostrado su rechazo frontal al proyecto atendiendo a las molestias que asegura que les puede provocar en su día a día, ya que vive en un punto próximo donde se plantea el nuevo polígono.

Otros, fuera de cámara, relataban que preferían no hacer público su voto. «En un municipio pequeño, a veces es complicado posicionar abiertamente y decir cada uno la suya porque te puedes exponer a tener ciertas repercusiones», ha apuntado al concejal a la oposición Martín Deluca.

Resultados a partir de la noche, pendientes del recuento final

A las ocho de la noche se cerrará la votación y empezará el recuento de votos. Ahora bien, para conocer el posicionamiento de los votantes habrá que esperar hasta que la comisión de seguimiento haga un segundo recuento el lunes por la mañana, cuyo resultado se tiene que enviar a la comisión de cuenta de la Generalitat, quiénes proclamarán el resultado final.

Desde la comisión promotora han instado en el gobierno local en qué, sea cuál sea el sentido del voto mayoritario, hagan una reflexión por tomar las decisiones que consideran convenientes. «El resultado, sea el que sea, lo escucharemos siempre. Pero es verdad que se promovió la consulta una vez que el equipo de gobierno ya había tomado su decisión. Aunque pueda ir todo el mundo a votar, sería menos del 50% de la población», ha remachado Ferré.

