Més Banyeres pide responsabilidad al alcalde Amadeu Benach

El grupo de la oposición Més Banyeres ha pedido al alcalde Amadeu Benach «responsabilidad», a raíz de la decisión de última hora de quedarse al frente del consistorio. Benach había anunciado que dejaría el cargo ya que estaba «cansado».

Finalmente, ayer Amadeu Benach anunció que se mantenía en el cargo después de recibir la «petición expresa» del equipo de gobierno y de haber «repensado» su posición.

Més Banyeres asegura que «el gobierno de un pueblo no es un juego, y esta maniobra del alcalde ha generado muchas dudas a la ciudadanía». También explican que una vez conocieron la noticia «se pusieron a disposición por un gobierno de unidad con el fin de salvaguardar los intereses comunes de todos los habitantes de Banyeres del Penedès ante el vacío de poder de la renuncia del alcalde».

Desde la formación aseguran que «seguiremos haciendo una oposición constructiva y en positivo, fiscalizando la acción de gobierno y defendiendo siempre el beneficio y bien común de todos».

Finalmente, reclaman que si el alcalde está cansado y no puede aguantar el ritmo, «dé un paso al lado», ya que la función del alcalde pide «fuerza, determinación y energía y no quieren que el pueblo de Banyeres del Penedès tenga un alcalde que no es capaz de mantener la presión que el día a día reclama».

