Los promotores de la consulta popular sobre el nuevo polígono de la Bisbal del Penedès presentan un recurso a la Generalitat

Los promotores de la Comisión Promotora de la Consulta Popular no Refrendaria de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) han presentado un recurso a la Comisión de control de la Generalitat para pedir que se acepte su propuesta para consultar a la ciudadanía sobre la construcción de un nuevo polígono industrial en el municipio.

Lo han hecho este martes después de que el Ayuntamiento la rechazara alegando que la consulta «sectorial» solicitada «no se ajusta a la normativa vigente». En cambio, desde la comisión aseguran que la demanda «se ajusta a la ley». El proyecto 'Les Planes del Vent' se ha proyectado en 48 hectáreas del municipio y está impulsado por un inversor privado. La actuación tiene la oposición de entidades vecinales y ecologistas.

Desde la comisión promotora de la consulta popular consideran que el máximo número de ciudadanos tendrían que poder decidir sobre la construcción del nuevo polígono industrial en el término municipal. Tanto ellos como la alcaldesa recuerdan que la legislación actual no permite a las iniciativas ciudadanas organizar consultas en todo el municipio, ya que el Tribunal Constitucional establece que estas consultas sólo pueden implicar a un sector territorial específico.

Por eso, los impulsores de la consulta propusieron una consulta centrada en el núcleo y la urbanización de La Miralba porque, indican, son las áreas más afectadas por la proximidad con el proyecto de Les Planes del Vent. «Para intentar superar las limitaciones legales y asegurar una participación más amplia, propusimos al Ayuntamiento que organizaran la consulta en todo el municipio», han explicado. Los promotores han lamentado que el consistorio se negara a hacerlo.

El Ayuntamiento ha rechazado la propuesta de consulta – presentada en el mes de febrero -porque considera que no se ajusta a la normativa vigente. «El cambio de planeamiento, que pase de ser agrícola a industrial, en zonas verdes, equipamientos y servicios, es una modificación que afecta a todo el municipio; como no se puede hacer una consulta general, pidieron una sectorial, pero no tiene sentido hacer una consulta sectorial cuando afecta a toda la población», ha argumentado Ferré.

Los impulsores de la consulta rechazan el argumento del consistorio: «la decisión tomada por menos del 50% del censo electoral no sería justa para todo el municipio; esta afirmación es paradójica, ya que el mismo Ayuntamiento en las pasadas elecciones y, no están sometidos los resultados a una pregunta tan concreta, fue escogido con sólo un 32,65% de participación con respecto al censo total».

Por esta razón, han recurrido la resolución de consistorio a la comisión de control de la Generalitat. «Hemos hecho bien el trabajo, el texto se ajusta a la ley», ha aseverado el portavoz de la comisión promotora de la consulta, Carles Castelló a ACN. Castelló confía en que tendrán pronto respuesta y que podrán empezar a recoger las 150 firmas necesarias para hacer la consulta, la cual, recuerda, no sería vinculante.

Por su parte, la alcaldesa de la Bisbal ha reiterado su voluntad de «sumar esfuerzos» a fin de que el parque empresarial sea una realidad, después de reunirse con los miembros de la comisión promotora este lunes, cuando les explicó los motivos jurídicos por los que rechazaban su iniciativa.

Ferré también ha expuesto que la nueva área industrial todavía es un anteproyecto y que está pendiente que la oficina técnica ambiental la apruebe. Hasta entonces, no hay calendario para que el pleno le dé luz verde. «El proyecto es positivo, factible y una buena opción para el municipio, es un tema privado, y no es prioritario para nosotros», ha afirmado la alcaldesa.

