Una tercera parte de la Policía Local de Cunit, de baja o indisposición en pleno conflicto laboral

La Policía Local de Cunit (Baix Penedès) tiene de baja laboral o ausencia por indisposición cerca de una una tercera parte de los 31 efectivos del cuerpo. Son nueve policías que tenían turno esta semana y que han obligado al consistorio a reformular el patrullaje. En el caso del turno de noche de este jueves, el Ayuntamiento ha tenido que contratar a un vigilante privado para custodiar la comisaría.

Desde el Sindicato de Policía Municipal apuntan que las ausencias son por una casuística diversa pero aseguran que muchas confluyen en el «malestar» que vive la plantilla por falta crónica de efectivos los últimos quince años, «hecho que ha llevado a una situación insostenible». El Ayuntamiento lo replica y recuerda que a corto plazo está previsto incorporar a seis agentes nuevos.

El delegado sindical Toni Baeza asegura que los trabajadores «no ven salida» a la situación en que se encuentran. «Hace falta que la carencia de efectivos se haga visible», sostiene Baeza en declaraciones a ACN, y avisa que la acumulación de bajas e indisposiciones de esta semana hace que «ahora mismo no haya policía en la calle y que la ciudadanía esté desprotegida».

Desde el gobierno municipal, en cambio, niegan este extremo. El regidor de Seguridad Ciudadana, Xavier Lorenzo, garantiza que durante toda la semana ha funcionado la oficina de atención a la ciudadanía y que ha estado operativa tanto la unidad de movilidad como la administrativa. «Quizás los pelotones donde tenían que operar algunos de los agentes indispuestos han tenido que asumir bajas, pero los servicios se han cubierto todos», arrecia.

El regidor admite que «solo un servicio» ha quedado descubierto esta pasada noche, en que ningún agente ha podido asumir la atención telefónica y guarda de la comisaría. Asegura que el policía que tenía asignado este turno comunicó una indisposición a última hora «y no era viable sustituirlo», de forma que recurrieron a una empresa de vigilancia privada para contratar un agente externo que derivara las llamadas al 112.

Ante la acumulación de bajas e indisposiciones, Lorenzo acusa a los sindicatos de querer «crear un mensaje de tensión hacia la ciudadanía» cuando afirman que no hay policía en la calle. El regidor garantiza que el Ayuntamiento está compensando la ausencia de algunos agentes con un refuerzo de los Mossos d'Esquadra.

Conflicto laboral

Desde el Sindicato de Policía Municipal relatan que los agentes de Cunit viven un malestar creciente «porque hace quince años que no se convocan plazas para ampliar la plantilla». Toni Baeza recuerda que, mientras tanto, el municipio no ha parado de recibir nuevos empadronados hasta llegar a los más de 15.000 vecinos censados. Este delegado sindical apunta que el consistorio ha hecho ampliaciones puntuales de la plantilla en temporada de verano, pero critica que se trata de agentes interinos «que no tienen la formación necesaria y que acaban asumiendo responsabilidades que están por encima de sus competencias».

El gobierno, a su vez, replica las afirmaciones de los agentes y resalta que en breve ha previsto incorporar seis nuevos efectivos, en una convocatoria para la que se han inscrito 140 candidatos. «La Policía Local es el único ámbito del Ayuntamiento donde hemos apostado por ampliar la plantilla reconvirtiendo plazas vacantes», sostiene Lorenzo, que garantiza que es «la única apuesta firme que ha hecho la concejalía».

Al mismo tiempo, defiende que la Policía Local de Cunit «es de las que tiene más medios y formación» y remarca que la incorporación de nuevos agentes representará un crecimiento del 12% en número de efectivos. El regidor considera que detrás las bajas e indisposiciones «hay otras reivindicaciones que se escapan de la realidad».