Som Poble-ERC quiere invertir 1 MEUR en vivienda del Vendrell

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Som Poble-ERC ha presentado al Ajuntament una propuesta de resolución para hacer frente a la grave crisis de vivienda que vive el municipio. Som Poble-ERC insiste en la necesidad en elaborar un Plan local de vivienda, tal como hizo sin éxito en el anterior mandato, y denuncia que el Vendrell es de los municipios de más de 20.000 habitantes que menos invierte en vivienda en el Penedès y el Campo de Tarragona.

El grupo ha explicado que en el Vendrell hay 3.399 viviendas vacías, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Al mismo tiempo hay 300 solicitudes para acceder a viviendas de protección oficial y 524 para acceder a pisos de la bolsa de vivienda que no encuentran respuesta. La razón es que pisos de protección oficial no hay disponibles, porque desde 2008 no se ha construido ninguno, y que los escasos 47 pisos de la bolsa de vivienda están muy ocupados.

Además, un tercio de las viviendas del municipio no son de residentes permanentes: 1.742 con poco uso y 5.305 de uso esporádico. Se trata de segundas residencias y pisos turísticos que provocan el aumento de los precios de alquiler y dificultan el acceso a la vivienda. Por eso se ha declarado el Vendrell como zona de mercado residencial tensionado y el Plan territorial de vivienda que tramita a la Generalitat propone promover un mínimo de 1.247 viviendas nuevas destinadas a políticas sociales.

A pesar de esta situación el Vendrell es de los municipios que menos invierte en vivienda en comparación con poblaciones similares, la mitad que Sant Pere de Ribes o Igualada, cuatro veces menos que Vilafranca o seis veces menos que Vilanova i la Geltrú.

Para revertir esta situación el grupo municipal de Som Poble – ERC propone al Pleno las siguientes medidas:

- Incrementar la partida dedicada a políticas de vivienda hasta 1 millón de euros en el presupuesto de 2025 para situarnos en la media de los municipios similares de nuestro entorno (ahora es de unos 222.000 €)

- Elaborar durante el 2024 el Plan local de vivienda como hoja de ruta para potenciar las políticas de vivienda social en el municipio

- Crear la oficina local de vivienda, incorporando la actual bolsa de vivienda, aumentando al personal y centralizando todas las acciones en este ámbito

- Incrementar el recargo del IBI a los grandes tenedores hasta el 150% en los casos que prevé la nueva ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, para el derecho a la vivienda.

- Medidas para incrementar la vivienda social:

Establecer medidas de regulación de las viviendas de uso turísticas para evitar que acaben tensando y dificultando todavía más el acceso a la vivienda

Destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda de protección oficial

Ayudas y bonificación del IBI para la rehabilitación de viviendas de pequeños propietarios que se incorporen a la bolsa de vivienda

Fomento de las cooperativas de vivienda en cesión de uso, la granja urbana, o la vivienda compartida

Establecer mecanismos para garantizar el acceso a la vivienda para personas con diversidad funcional y enfermedad mental

Elaboración de planes específicos para facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes y a las personas mayores.

Finalmente, proponen dar apoyo a los vecinos de los bloques de la Caixa amenazados de desahucio. Se trata de la última promoción pública de protección oficial realizada en el Vendrell y se está echando a los vecinos que acaban contrato por poner los pisos en venta.