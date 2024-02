Más de 4.000 personas desfilarán este domingo en el Gran Desfile de Carnaval de l'Arboç

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El próximo domingo 11 de febrero a partir de las 12:00h se celebrará una nueva edición del gran desfile de carnaval del Penedès Marítim en l'Arboç. Se esperan una treintena de carrozas y 6 comparsas con un total de 4.239 participantes de todo el Penedès.

El desfile recorrerá las principales calles del municipio en un ambiente festivo y de desenfreno empezando en la Avenida M. Cinto Verdaguer, seguirá por la C. Major, plaza de la Vila, Rambla Gener, C. Rafael Casanova, C. Masdovelles, C. Ricard Domingo, Avda. Sant Jordi, C. Andreu Suriol, Avda. Penedès, Pl. De Cataluña, Vía Augusta, y finalizará en el Paseo Panxita aproximadamente a las 14:00 horas.

Para los más pequeños, la fiesta tendrá su propio desfile infantil el sábado siguiente 17 de febrero con un desfile acompañado del rey Carnestoltes y un trenecito infantil que llegará hasta la Sala Polivalente donde se hará un baile infantil de disfraces.

El Desfile del Carnaval de l'Arboç forma parte del Carnaval del Penedès Marítim conjuntamente con los carnavales del Vendrell, Calafell, Cunit y Cubelles con el fin de coordinarse y facilitar al público la presencia a todos los desfiles.