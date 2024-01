La diada castellera del 15 d’agost a la Bisbal del Penedès se celebrarà a la tarda per evitar les hores de més calor

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La històrica diada castellera del 15 d’agost a la Bisbal del Penedès deixarà de celebrar-se a les dotze del migdia i a partir d’aquest estiu començarà a les sis de la tarda. El canvi forma part del protocol que han acordat l’Ajuntament i la colla amfitriona, els Bous, per definir el desenvolupament d’una jornada que any a any ha estat marcada per temperatures que han superat els 30 graus.

El document estableix que a les 18 h en punt hauran de sonar les gralles del primer castell. «Tocava fer un canvi d’horari per responsabilitat», sosté l’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré. A part de la colla amfitriona, aquesta diada reuneix tradicionalment els Castellers de Vilafranca i la Joves i la Vella dels Xiquets de Valls.

El protocol, presentat aquest dimecres al vespre, neix a petició dels Bous de la Bisbal per «adaptar la diada a les necessitats actuals i millorar el ritme de les actuacions». «Agilitzem, clarifiquem i modernitzem la diada castellera», recull el document pactat entre l’Ajuntament i la colla amfitriona, i acceptat per la resta de colles participants.

El canvi més substancial és l’endarreriment de les actuacions. Històricament la petita Plaça Sant Jordi de la Bisbal, mancada d’ombres, ha reunit cada 15 d’agost les quatre colles i centenars d’aficionats als castells. Tot i l’èxit any rere any, participants i públic coincidien en una mateixa queixa: la calor extrema. Les elevades temperatures sumades a la lentitud de construcció d’alguns castells de màxima dificultat, eternitzava l’actuació en plena franja horària sufocant.

«Anys enrere es feien uns castells més bàsics, però ara les colles participants sovint porten construccions de gamma extra que requereixen molta més estona», apunta l’alcaldessa, que admet que el context de canvi climàtic els ha empès a fer un canvi d’hora «molt demanat per totes les colles i pel públic».

Per guanyar agilitat, el protocol estableix que a les 18 h en punt hauran de sonar les gralles del primer castell. Tan bon punt acabi de sonar la música d’aquesta primera construcció, haurà de començar el toc de gralles de la segona colla. Això implicarà que les colles estiguin preparades amb molta antel·lació. El protocol també designa una persona com a Cap de Plaça per controlar aquests ‘timmings’.

El document també deixa per escrit que la diada funcionarà amb el sistema de rondes tarragoní: les colles tindran fins a cinc rondes per aixecar tres castells. Si alguna colla completa les tres construccions abans d’esgotar les cinc rondes, podrà alçar el pilar -si és de més de sis pisos- abans d’esperar a la ronda dels espadats. Haver desmuntat tres peus, fer un intent o un intent desmuntat sera motiu per saltar de ronda.

D’altra banda, el protocol defineix què passa amb la diada castellera si plou. En aquest cas, si a les 18 h no pot començar l’actuació, hi haurà una pròrroga de 30 minuts i es tornarà a avaluar la situació, amb possibilitat de fer una segona pròrroga fins les 19 h. Si arribat aquest punt seguís plovent, les colles podran acordar què fer amb l’actuació.