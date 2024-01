Evitan un nuevo intento de ocupación de una vivienda de Coma-ruga

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

Este martes, a primera hora de la tarde, se paró un nuevo intento de ocupación de una vivienda del núcleo marítimo de Coma-ruga.

En este caso la Policía local del Vendrell recibió un aviso de Mossos d'Esquadra que había saltado la alarma de este domicilio y que por las cámaras se ven dos personas en el interior.

Los agentes de la Policía local que se desplazan al lugar encuentran en el interior de la vivienda a dos personas, una mujer y un hombre, que responden, a la descripción facilitada por Mossos d'Esquadra mediante las cámaras de seguridad.

La mujer manifiesta en los agentes que ha alquilado la vivienda al propietario, pero que no puede aportar ningún documento acreditativo porque le han robado. Los agentes contactan con la propiedad y los explica que este domicilio no está alquilado y que no tendría que haber nadie.

Después de comprobar los hechos y los daños provocados (una cerradura forzada y otro de tiro), se procede a la detención de la mujer y el hombre por un presunto delito de entrada en vivienda ajena y daños.

Se trata del 30.º empleo que se detiene desde la puesta en funcionamiento de la Oficina Antiocupaciones el pasado mes de agosto.