Adif empieza las obras del túnel del Garraf el 16 de marzo

Adif prevé empezar el próximo lunes, 16 de mayo, las obras del túnel del Garraf. La fecha la han anunciado este lunes el Departament de Territori, Renfe y la misma gestora de las infraestructuras ferroviarias coincidiendo con la publicación del plan alternativo de transporte que estará vigente mientras duren la actuación. Este plan recoge aportaciones de entidades locales, plataformas del territorio y de la plataforma Pacto del Penedès Marítim.

Se prevé que las abras duren tres meses, durante los cuales el tramo entre las estaciones de Sitges y Garraf se hará por vía única. Así, se ajustarán las frecuencias de paso de la línea R2 Sur y se establecerán buses para los usuarios de los Regionales del sur. También se reforzarán los autobuses interurbanos operativos en el corredor.

Así, con respecto a la línea R2 Sur, la conexión Barcelona – El Prat de Llobregat ofrecerá ocho trenes por hora y sentido, mientras que en la Barcelona – Castelldefels habrá seis, en Barcelona – Garraf cuatro y en Barcelona – Sant Vicenç de Calders dos. En este último caso los dos trenes circularán en doble composición, es decir, con el doble de capacidad para

que quepan más viajeros.

También habrá un tren de reserva en Sant Vicenç de Calders y otro en Vilanova para optimizar al máximo la capacidad disponible del tramo afectado por las obras y mantener, al mismo tiempo, la conexión con todos los municipios del corredor.

En paralelo, se reforzarán varias líneas de autobuses que ofrecen recorridos coincidentes con los servicios ferroviarios afectados, especialmente en varias poblaciones del Garraf y del Baix Penedès.

Por otra parte, con respecto a los servicios Regionales del Sur, el tramo Barcelona – El Prat de Llobregat se ofrecerá con el servicio habitual de tren. El tramo entre el Prat y Sant Vicenç de Calders será directo en autobús y el de Sant Vicenç con Tarragona, Reus, Lleida, Tortosa y PortAventura también se hará en tren tal como es habitual.

Además, en días laborables, dos trenes de entrada en Barcelona por la mañana y dos de salida por la tarde harán un recorrido desviado por Vilafranca del Penedès, que supondrá un incremento de unos 40 minutos en el tiempo total de viaje. Según el Departament de Territori, la medida permite mantener conexiones directas con Barcelona.

Renfe también ha establecido un servicio especial de autobuses entre Sant Vicenç de Calders y el Prat de Llobregat para los servicios Regionales Sur. De esta manera se crea una conexión con los servicios ferroviarios entre el Prat de Llobregat y Barcelona, con servicio habitual, o bien con el metro y los buses metropolitanos.

La oferta se incrementa, además, con 14.400 plazas nuevas de autobús, a partir del refuerzo de varias líneas en las horas punta. Son ejemplos la conexión Barcelona – Sitges con la línea e16, que tendrá 2.280 plazas más, o la Barcelona – Vilanova con la e15.1, que ganará 2.400.

Al mismo tiempo hay que destacar que se establecerá un nuevo servicio de autobús con dos expediciones por sentido para cubrir la hora punta por la mañana y la vuelta por la tarde que enlazará Altafulla, Torredembarra y Barcelona, en respuesta a las peticiones formuladas por los municipios afectados.