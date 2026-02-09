Detenido un hombre por cometer varios robos con fuerza en domicilios del Alt Penedès

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 3 de febrero a un hombre de 25 años por tres robos con bastante interior de domicilio en los municipios de les Cabanyes y Fuente-Rubí (Alt Camp) el 16 y el 22 de enero. En uno de los robos sustrajo objetos de valor de la habitación donde se encontraban durmiendo las víctimas.

Entre el 6 y el 26 de enero, los Mossos tuvieron conocimiento de varios robos con bastante interior de domicilio en cuatro localidades de la comarca, todos con el mismo 'modus operandi', no tratándose de robos especializados y en algunos de los casos con las víctimas durmiendo dentro las casas. Eso generó alarma en la zona, que llevó la policía a hacer varias reuniones con los responsables municipales y los vecinos de las zonas afectadas.

El dispositivo desplegado permitió detectar el 23 de enero a dos personas andando por una carretera comarcal dentro del término municipal de les Cabanyes. Al identificarlas y registrarlas, los agentes comprobaron que una de ellas llevaba una cantidad importante de dinero en efectivo y joyas de las cuales no podía acreditar la procedencia, además de constarle antecedentes policiales por robos con fuerza.

Las comprobaciones posteriores permitieron confirmar que algunas de las joyas sustraídas en varios domicilios coincidían con las que llevaba el arrestado en el momento de su identificación. Además, en uno de los domicilios asaltados, una cámara de videovigilancia grabó imágenes de un hombre que correspondían plenamente con la persona detenida.

La unidad de investigación de Vilafranca del Penedès ha podido relacionar al arrestado con tres hechos delictivos cometidos en la comarca durante el mes de enero, y se sigue trabajando en la investigación y no se descartan más detenciones. El detenido pasó a disposición judicial del juzgado de guardia de Vilafranca del Penedès.