Una empresa del Penedés anuncia un ERE que puede afectar hasta 180 trabajadores

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El gigante del cava Freixenet ha anunciado este jueves un expediente de regulación de empleo (ERE) para recortar su plantilla en España «en un máximo de 180 empleados», lo que supone un 24 % del total de los trabajadores del grupo en el país.

Freixenet justifica el ERE «para reestructurar sus operaciones de producción», ya que la sequía ha empujado al sector del cava «a una crisis sin precedentes», asegura en un comunicado.

«La producción de cava ha disminuido en el sector en general y en Freixenet en particular», argumenta la compañía, que concluye que «las reservas reducidas y el aumento de los costes de las materias primas han agravado el desajuste entre la demanda del mercado y la sostenibilidad operativa».

Fuentes de Freixenet han aclarado a EFE que el ERE incumbirá a las sociedades Freixenet y Segura Viudas, pero que Comercial Grupo Freixenet no está afectada.

Actualmente, la plantilla de Freixenet está formada por 738 empleados, por lo que ese máximo de 180 personas que quedarán afectadas por el ERE supone un 24,4 % del total.

Un ERE que llega tras el ERTE de 2024

El ERE anunciado hoy, que se comunicará a los sindicatos también esta mañana, llega después del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aplicado por Freixenet el año pasado.

En un principio, Freixenet solicitó un ERTE para 615 personas de Freixenet y Segura Viudas alegando fuerza mayor por la crisis causada por la sequía, pero la Generalitat no lo consideró justificado, por lo que la empresa presentó a continuación otro por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que estuvo activo hasta el 31 de diciembre de 2024.

Finalmente, la empresa ha optado ahora por un ERE. «El plan anunciado marca un paso importante hacia la sostenibilidad a largo plazo de Freixenet. La compañía está decidida a superar este desafío siendo más fuerte», asegura en el comunicado.

«Los patrones climáticos extremos y las consecuencias a largo plazo de la continua sequía de varios años en Cataluña han creado graves interrupciones en la industria, empujando al sector del cava a una crisis sin precedentes», alega la compañía.

Justifica los despidos para garantizar ser sostenible

«El cambio fundamental en la dinámica del mercado requiere que la compañía tome medidas urgentes para garantizar el desarrollo sostenible del negocio en el futuro», indica Freixenet, que asegura que debe «abordar los niveles reducidos de producción y alinear las operaciones con la realidad del mercado»

«Freixenet tiene la intención de iniciar un proceso de reestructuración que implica un ERE que afectará a un máximo de 180 empleados (...). Los detalles del proceso se compartirán adecuadamente con la representación legal de los trabajadores, como es habitual en la compañía, mediante un diálogo abierto cuando se inicie la negociación requerida para este tipo de medida», detalla.

La empresa subraya que aborda este proceso «con una profunda conciencia del impacto en los empleados y sus familias» y que pretende gestionar los cambios de la «manera más sensible posible, priorizando el apoyo a los empleados».

La sequía pasa factura a los productores de cava

Aunque Freixenet no ha divulgado sus cuentas de 2024, el mes pasado la Denominación de Origen Cava, que agrupa a los principales productores de cava en España, como Freixenet o Codorníu, entre otros, dio a conocer que en 2024 los productores de cava habían vendido 218 millones de botellas, un 13,4 % menos, si bien el aumento de precios hizo que la facturación cayera solo un 4,2 %.

En concreto, las ventas en España descendieron un 3,56 %, pero en el extranjero se desplomaron un 18 %, afectadas por los efectos de la sequía, que han hecho que las existencias de cava se redujeran.

A falta de ver qué impacto tiene en el sector la crisis arancelaria, la sequía ha pasado factura especialmente a los mercados foráneos.

En Alemania, por ejemplo, un mercado clave, los productores de cava sufrieron la falta de producto y vendieron solo unos 11 millones de botellas, 19,9 millones menos.

Rechazo de CCOO

Comisiones Obreras ha rechazado frontalmente el ERE con que el grupo Freixenet prevé despedir a 180 personas de las cavas Freixenet y Segura Viudas, un 24% del conjunto de la plantilla del gigante cavista.

El sindicato pide a la dirección que retire el expediente, el cual considera «injusto e inaceptable», y lo insta a sentarse a negociar medidas alternativas para afrontar el impacto que el cambio climático tiene en la producción. CCOO recuerda que cuenta con más del 87% de la representación en el Grupo Freixenet y avisa de que pondrá en marcha una «ofensiva sindical» en defensa de todos los puestos de trabajo. La primera medida será participar en la manifestación del 1 de Mayo en Barcelona con un espacio propio.