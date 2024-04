Deniegan el ERTE de Freixenet porque no ven acreditada la causa de fuerza mayor por la sequía

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Generalitat deniega el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaría a 615 trabajadores de Freixenet porque no ve acreditada la causa de fuerza mayor por la sequía que argumentó la compañía cavista, según han confirmado a ACN fuentes del Departament d'Empresa i Treball.

El Govern ha comunicado al grupo productor de cava que no ve los elementos «imprevisibles e inevitables» para justificar un expediente de fuerza mayor ordinario. Este tipo de expedientes para detener o reducir la producción son los únicos que requieren el visto bueno del Departament de Treball. No es así en el caso de los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (etop) en los que la consejería no está obligada a autorizarlos.

Freixenet puede ahora presentar otro expediente argumentando otra causa y siguiendo los plazos marcados por los expedientes etop, que obligan a negociar con los sindicatos durante 15 días.

De hecho, pocos minutos después de conocerse la negativa de la Generalitat, la empresa ha confirmado que «continuará las negociaciones» con el comité de empresa y con los sindicatos y que solicitará otro expediente «por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción» por los efectos que provoca la «grave falta de uva y vino base, provocada por una sequía extrema».

Sobre la decisión del Govern, apuntan que lo aceptan pero «se mantienen firmes en la necesidad de un ERTE» en Freixenet y Segura Vídues por las condiciones climáticas. El comunicado añade que los expedientes son mecanismos que tienen «como objetivo proteger el empleo».

«El motivo de la solicitud original del pasado 22 de abril de 2024 continúa vigente: la grave falta de uva y vino base para la producción de cava conduce a una reducción masiva del trabajo en los procesos de producción. Eso es consecuencia de la sequía extrema en las comarcas del Alt Penedès, Baix Penedès, El Garraf y Camp de Tarragona», reitera la empresa cavista.

La compañía controlada mayoritariamente por el grupo alemán Henkell ha aprovechado el comunicado para instar a la D.O. a actualizar la normativa del cava y a adoptar medidas para «contrarrestar la tensa situación de suministro» y ha asegurado que las iniciativas tomadas hasta ahora «no son suficientes ni llegan a tiempo para evitar un ERTE».

Según Freixenet, la sequía ya ha acumulado un déficit equivalente a 80 millones de botellas en el sector del cava. Sin embargo, se han comprometido a satisfacer la demanda de los consumidores a corto y medio plazo. El grupo representa casi un tercio del sector del cava y vende sus productos además de 100 países.

Precisamente, Henkell Freixenet dio a conocer hace dos semanas los resultados financieros del 2023 y cifró la facturación en 1.230 millones de euros de facturación, un incremento del 4,1% respecto del ejercicio anterior.

