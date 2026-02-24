El valor de REDESSA i firaReus
Ni fet expressament. Que l’Auditori Antoni Gaudí de firaReus acollís l’estrena del musical Gaudí el 19 de febrer va ser una entranyable coincidència. Les circumstàncies van obligar a derivar l’espectacle a aquest emplaçament. I l’abraçada afectuosa i sentida que vaig rebre del president de l’Associació de Concerts, Joan Sas, en acabar l’espectacle, va ser prou eloqüent. Sas em va voler agrair les facilitats, la disposició i l’entusiasme dels i les professionals de firaReus i de REDESSA per fer possible l’espectacle a l’auditori.
És el mateix sentiment que em va traslladar, dies abans, la presidenta de la Societat El Círcol, Patrícia Terradellas, en acabar el concert solidari a benefici del Taller Baix Camp, valorant l’esforç i la dedicació del capital humà de la nostra empresa municipal. I tot plegat enmig de l’extraordinària activitat que vam administrar, amb l’embat de fer possible una fira com Camins d’FP, liderada amb eficiència per l’equip tècnic de Mas Carandell.
Una fira que —és bo recordar-ho— va sorgir per iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus (una altra realitat imprescindible per entendre la singularitat de casa nostra) amb els instituts locals d’FP l’any 2015. I que, finalment, com tantes coses que ha fet la ciutat, es va oferir generosament al territori per construir una realitat metropolitana vinculada a l’oferta de formació professional, amb tot el que això implica.
Fixem-nos-hi: firaReus i REDESSA sempre hi són per fer ciutat. Per construir des de la responsabilitat, la generositat i l’entusiasme. Amb la promoció econòmica com a bandera. Convençuts que sense economia productiva no hi ha economia social que permeti millorar la qualitat de vida de la ciutadania. I per això és significatiu que l’empresa municipal administri l’habitatge de lloguer social en estreta coordinació amb la regidoria competent, liderada amb tanta efectivitat per la companya Anabel Martínez.
REDESSA és un actiu de primera magnitud, que hauria de fer sentir orgullós qualsevol ciutadà veient el que hem estat capaços, entre tots i totes, de construir en aquests més de trenta anys. I això no és fruit d’un dia. És la conseqüència, tan pròpia de Reus, de creure en actius de primera magnitud per impactar la ciutat i el territori, convençuts —com hem estat sempre— de la importància de mirar més enllà del nostre terme municipal.
El meu agraïment a l’alcaldessa per fer-me mereixedor de dirigir un ecosistema d’aquest innegable valor afegit. El meu reconeixement als qui m’han precedit en el càrrec, perquè tot això no és fruit d’un dia. Als qui formen i han format part del Consell d’Administració, per la seva actitud vigilant i prepositiva. A les empreses que han fet una aposta per un ecosistema que actualment aplega més de 170 empreses i que dona feina a 1.800 persones. I, molt especialment, la meva gratitud eterna als i les professionals de l’empresa de promoció econòmica, amb aquesta plena identificació amb el que representem, amb una vocació de servei admirable i amb un sentiment de pertinença que va molt més enllà de l’estricte horari laboral per convertir-se en abanderats d’una manera exemplar, modèlica i admirable d’entendre el servei públic.
Reus és una ciutat millor amb REDESSA i firaReus, amb el capital humà que fa bategar ambdues realitats. I aquesta evidència és bo, avui i sempre, recordar-la.