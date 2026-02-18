Què tenen en comú Mercè Rodoreda i Tarragona?
Definitivament Tarragona no estima la seva gent. No me’n queda dubte. No es pot ser profeta a Tarragona, i menys si ets Tarragonina. Ni més ni menys que al CCCB, a Barcelona, una exposició a ‘tutti pleni’ de l’escriptora Mercè Rodoreda està actualment oberta des del dia 4 de desembre fins a 25 de maig en una de les ciutats més internacionals d’Europa. La seva comissària Neus Penalba, tarragonina, ha passat totalment desapercebuda pels mitjans de comunicació locals. Neus Penalba és un assagista, professora universitària i crític literari. Actualment és docent investigadora de Literatura Ibèrica al Bryn Mawr College (Pennsylvania, Estats Units). És considerada una de les persones que més ha aprofundit a l’obra de Mercè Rodoreda i n’és un altaveu literari a Estats Units, Canadà, Regne Unit, França. I és de casa nostra, de Tarragona. I és reconeguda arreu; però aquí poc, o gens.
Neus Penalba va irrompre a l’escena intel·lectual catalana amb la publicació del seu llibre Fam als ulls, ciment a la boca. Una lectura de La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda, per la qual va guanyar el Premi Joan Fuster, atorgat per l’editorial Tres i Quatre en el marc dels Premis d’Octubre del 2023, i el Premi Crítica Serra d’Or del 2025. Poc ressò mediàtic a Tarragona per aquest premi.
El seu currículum és impressionant. Ha ensenyat a diverses universitats: al Regne Unit, a la Universitat de Cambridge; a França, a la Universitat Paris 8 i a la Universitat Lió 2; i a Quebec, a la Universitat de Montreal. També ha impartit classes de Teoria Literària a la URV al Departament de Filologia Catalana durant 4 anys i tallers d’escriptura creativa a l’Escola de Lletres de Tarragona entre d’altres. Té un doctorat en Ciències Humanes, Patrimoni i Cultura (Universitat de Girona), llicenciatures en Teoria Literària i Literatura Comparada (Universitat de Barcelona) i Periodisme (Universitat Autònoma de Barcelona), i un màster a Lettras, Arts et Pensée Contemporaine (Universitat Diderot-París 7).
La cultura te múltiples dimensions i formes. I Tarragona és una ciutat on hi ha gent important, gent signifi cativa, gent rellevant que pot aportar capitalitat, talent i ser petits grans ambaixadors de la nostra terra, per arreu.
És una llàstima els mitjans de comunicació de Tarragona hagin passat per alt aquesta important fita cultural catalana comandada per la Neus Penalba. Ser comissaria d’una exposició d’àmbit internacional a Barcelona és una fita molt important que hauria de tenir ressò. Primer per reconèixer talent local, i segon per posicionar Tarragona i els seus il·lustres personatges arreu del mon.
Per reconèixer què som hem de saber qui som, on som i que el fem. Tarragona es mira sempre el melic i no sap alçar la vista i veure i valorar la seva gent. Gent que posar granets de sorra pel mon mentre a casa seva, desapercebuts i oblidats, esdevenen invisibles.