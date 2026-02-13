Tarragona, una gastronomia que reclama protagonisme
Fa temps que parlem, i molt, de gastronomia. Però només ara, potser per primera vegada, Tarragona ha començat a projectar la seva cuina amb ambició i orgull de portes enfora. En el marc de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025, el territori ha viscut un punt d’inflexió que mereix ser destacat.
Aquest darrer any ha estat especialment significatiu. Tarragona ha tingut representació pròpia a Madrid Fusión en el Campionat Nacional de Pintxos i Tapes; el Grup El Pòsit ha rebut el Premi Nacional d’Hostaleria d’Espanya a la Sostenibilitat; s’ha celebrat el primer Simposi del Calçot; s’ha organitzat el primer Congrés del Romesco i s’ha presentat el Cambrils Galera Challenge, el primer concurs gastronòmic d’abast internacional impulsat a la província, amb el suport de Repsol.
A tot això s’hi suma que ja és oficial que la Gala dels Sols Repsol se celebrarà a casa nostra aquest mateix mes. Serà la primera vegada que aquesta cita, una de les més rellevants del panorama culinari estatal, tindrà lloc a Catalunya. Tot plegat configura una promoció extraordinària de la nostra cuina, de les nostres receptes, del nostre producte i, en definitiva, de la nostra identitat.
La celebració de la Gala Sols Repsol a Tarragona representauna oportunitat inigualable. Posarà el focus, per primer cop, en la nostra província com a destinació gastronòmica de primer nivell, que ja compta amb 14 Sols Repsol i la possibilitat de sumar-ne en aquesta propera edició. Cal agrair la iniciativa de Repsol, coincidint amb el seu aniversari, així com la complicitat institucional de la Diputació i la Generalitat, que han entès que aquesta és una gran palanca de promoció del territori.
Fins a 450 cuiners i cuineres reconeguts amb Sols Repsol s’allotjaran a la ciutat i recorreran el territori, participant en actes repartits entre paisatges, patrimoni, cultura i gent. Però l’impacte de la Gala va molt més enllà del sector culinari: Tarragona es convertirà també en el punt de mira de la premsa especialitzada, dels principals canals de televisió i dels mitjans de comunicació d’arreu del país. Periodistes, crítics gastronòmics, prescriptors i professionals del sector amplifi caran el relat, situant la ciutat en el focus mediàtic nacional com a destinació gastronòmica. Seran dies clau per explicar qui som i què sabem fer.
Les dades avalen aquesta aposta. El turisme representa el 26% del PIB de la província i la restauració concentra prop del 40% d’aquest impacte, amb gairebé 482 milions d’euros, segons un estudi recent de la URV. La gastronomia no entén de temporades: genera ocupació els 365 dies de l’any i atrau un visitant amb poder adquisitiu alt, sensible a l’entorn, a la cultura, a la identitat, als vins i al producte local. I, tanmateix, malgrat aquest pes econòmic indiscutible, la restauració continua sent el germà pobre del turisme: el menys valorat, el menys escoltat, el que treballa amb marges més ajustats i en un equilibri fràgil, sempre a l’espera que les institucions la considerin un actiu estratègic i no una simple peça ornamental en la promoció del destí.
Però la celebració de la Gala va molt més enllà d’un simple esdeveniment: és també un homenatge. Un homenatge necessari i profundament merescut a tota la cadena de persones que fan possible el plat que arriba a taula, servit amb precisió i delicadesa. És un reconeixement als productors que cuiden el producte de proximitat, com els fruits secs, l’oli, o els calçots, i també als homes i dones del mar, els nostres pescadors, que ens proveeixen de galeres, orades o sardines. És un homenatge als viticultors, gràcies als quals maridem el que ens dona la terra i el mar des de fa més de dos mil anys.
Ho és també a les àvies, les que generació rere generació han mantingut vives les receptes tradicionals elaborades a les masies, els pobles i a les barques, convertint la seva cuina en un llegat de valor incalculable i en un símbol inequívoc de la nostra identitat i orgull collectiu. I, naturalment, als cuiners, cambrers i al conjunt del gremi hostaler tarragoní, que cada dia dignifi quen l’ofici.
Aquest homenatge abraça tots els qui, al llarg dels segles, han obert les portes de casa seva per compartir els productes del territori cuinats amb saviesa, marinats amb els vins de les nostres vinyes i amanits amb valors com la humilitat, l’esforç, la perseverança, l’exigència i la tradició, sempre amb la capacitat d’evolucionar a través de la innovació i la creativitat.
És un agraïment als petits i als grans restauradors, al bar del poble, al frankfurt, al restaurant de les calçotades, al de la primera cita, al de l’arròs d’estiu o al de les celebracions familiars. A tots els qui fan possible allò que celebrem al voltant d’una taula: una de les expressions més sinceres de la felicitat.
Al sector hostaler: gràcies per tant, enhorabona i tot l’impuls per continuar fent-nos grans!