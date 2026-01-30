Als pensionistes: l’increment de les vostres pensions aquest mes està assegurat
Hi ha dies en què una, realment, té una certa vergonya aliena per aquelles coses que veu. Dimarts va ser un d’aquests dies quan el vot conjunt de les dretes al Congrés va tombar el decret del Govern que incloïa la revalorització de les pensions (és a dir, l’increment de les quanties), així com altres importants mesures socials com ara una nova pròrroga de la suspensió dels desnonaments per als col·lectius més vulnerables o la congelació de les quotes dels treballadors autònoms.
O sigui, el Govern del president Pedro Sánchez aprova i impulsa aquestes mesures que tenen un consens social pràcticament unànime i quan arriben al Congrés les tres dretes les tomben. Per què? Per què estan en contra d’augmentar les pensions (com aprova el Govern)? Els mateixos que voten en contra del decret afirmen que no, que en cap cas volen evitar incrementar les quanties. Per què ho fan, aleshores? Doncs com ells mateixos ens expliquen ho fan per ‘castigar’ al Govern, per ‘derrotar’ al Govern o per ‘tombar’ –directament– al Govern. No a les urnes, no democràticament, no per una moció de censura, sinó votant en contra de tot el que proposa.
És un error de l’alçada d’un campanar perquè avui dia el Govern segueix vigent i en ple exercici de les seves funcions. Els únics que han estat ‘castigats’, ‘derrotats’ o ‘tombats’ –en funció del cas o de les circumstàncies personals– són, per exemple, els 185.000 pensionistes que hi ha a les comarques tarragonines que ahir se’n van anar a dormir després d’escoltar a les notícies que PP, Junts i Vox havien votat en contra d’incrementar les seves pensions.
Per augmentar l’absurditat de tot plegat, en rodes de premsa posteriors a la votació els portaveus de les dretes afi rmaven que ‘la culpa’ del rebuig al decret aprovat pel Govern era... del Govern. I posaven dos motius. El primer, que el decret inclou moltes mesures i segon, que inclou la prohibició de desnonaments d’arrendataris vulnerables.
Anem per parts. Inclou moltes mesures, sí, perquè vol ser un escut social. Tot el que proposa va en la mateixa línia que l’increment del 2,7% de les pensions. Què és el que no veuen clar en pujar les pensions no contributives un 11,4%, prorrogar el bo social elèctric, prorrogar la prohibició de tallar llum o gas a persones en situació vulnerable o que els ajuntaments puguin cobrar més de l’Estat per oferir millors serveis a la ciutadania? I sí, inclou la prohibició de desnonar a arrendataris en situació vulnerable, sí, quan l’arrendador és una empresa o un particular amb més de deu pisos. Sí, més de deu pisos. Per tant, el segon argument, que el decret perjudica a les persones que tenen un pis llogat, és directament mentida.
Aquestes són les coses que propicien el desprestigi del compromís polític i que fan que l’extrema dreta tingui camp llaurat per recórrer. S’equivoquen aquells que busquen ‘castigar’ al Govern votant en contra dels interessos de la gent. Entre les desenes de milers de pensionistes de les nostres comarques també hi ha votants de PP, Junts i Vox que es mereixen, legítimament, que els seus representants al Congrés treballin per millorar la seva qualitat de vida i no per votar que no a tot el que proposa el Govern.
Davant d’aquesta realitat, i en resposta a totes les preguntes i inquietuds que m’han fet arribar directe o indirectament molts pensionistes, vull afirmar d’una manera molt clara: el cobrament de la vostra pensió revaloritzada aquest mes està assegurat perquè la norma estava vigent fins aquest dimarts 27 de gener, en conseqüència, estigueu tranquils perquè aquest mes veureu com aquest increment, de mitjana, d’uns 50 euros més queda incorporat a la vostra pensió.
També vull adreçar un missatge de tranquil·litat als més de 10 milions de pensionistes que tenim al país. Jo no puc dir què faran els altres però sí que puc afi rmar què farà el Govern socialista: seguir revaloritzant la quantia de les vostres pensions (per exemple, aquest augment del 2’7% aprovat aquest passat mes de desembre). Ni més, ni menys. Mai ho posarem en risc per “castigar” no-se-què o no-se-qui. I si algú té cap dubte, i fa ja uns anys que cobra una pensió, que vagi al seu historial i miri què cobrava el 2018 (any en què el Govern de progrés del president Pedro Sánchez arriba al poder) i que és el que cobra ara, i sortirà ràpidament de dubtes...