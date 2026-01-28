Quan el món s’enfosqueix, cooperem més
A Tarragona ens agrada parlar de ‘capital mediterrània’ i de ‘marca’, però hi ha un indicador molt més honest que qualsevol eslògan: què fem amb els diners quan el problema no és “nostre” en el sentit més egoista. Per saber-ho podem comprovem si la cooperació internacional és un ornament del pressupost o és una política pública. I aquest mandat Tarragona és referent perquè augmentant el pressupost cada any, amb 515.000 € de fons per a cooperació i un conveni estable amb Open Arms. Dues mesures acordades per En Comú Podem amb el govern municipal. A més, com a ciutat, comptem amb un equip tècnic capaç d’entendre que això va de continuïtat, criteri i drets humans, no de fotos. Recursos que les entitats de la ciutat, , especialment la Coordinadora d’ONGs de Tarragona, han batallat durant anys, com amb la crisi del totxo que hi havia qui reclamava eliminar la partida perquè era “innecessària”
«La solidaritat és la tendresa dels pobles», deia Óscar Romero. Però la tendresa sense estructura es queda en intenció. I les intencions no obren pous ni protegeixen defensores amenaçades. Mantenir aquesta partida vol dir convertir valors en drets: vol dir poder contribuir a obrir pous al Senegal, garantir educació a l’Índia o protegir activistes dels drets humans a Colòmbia. Dit planer: val la pena estirar el govern del PSC cap a l’esquerra si això significa recursos reals per a vides reals.
En un Mediterrani que sovint és postal fins que el mires amb els ulls nets, i llavors és frontera i fossa, el conveni amb Open Arms és una declaració: Tarragona no vol ser espectadora. I això també és política local de drets humans: perquè el que passa al mar ens interpel·la com a ciutat mediterrània. I si arribem als instituts i obrim focus, la cooperació, a més de contribuir a millorar la vida de la gent, impacta en la percepció del món que tenen els nostres joves.
Quan el món és fosc, la resposta no pot ser replegar-nos, ni normalitzar la barbàrie. Ha de ser l’alegre rebel·lia dels pobles organitzats. I aquí ressona el lema de la vicepresidenta de Colòmbia, Francia Márquez: «fins que la dignitat es torni costum». Per En Comú Podem la cooperació no és un luxe, és una prova de civilització. I Tarragona, si vol ser ciutat amb mirada llarga, ha de defensar-la i reforçar-la.