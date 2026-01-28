L'R15, reiteradament castigada
Fa vuit dies que al Priorat i a la Ribera d’Ebre no hi circula cap tren. Vuit dies amb la línia R15 interrompuda entre Reus i Riba-roja d’Ebre, amb l’estació de Marçà-Falset sense servei i amb moltes persones del territori buscant alternatives per poder continuar amb el seu dia a dia. En aquest temps, estudiants en plena època d’exàmens, treballadors que es desplacen al Camp de Tarragona o a Barcelona i famílies del Priorat han viscut de primera mà les dificultats que genera la manca d’un servei ferroviari regular i fiable.
Davant d’aquesta situació, des de l’Ajuntament de Falset vam decidir habilitar un autobús especial amb parades a Reus, Tarragona i Barcelona-Sants, amb l’únic objectiu de garantir una mínima continuïtat en la mobilitat dels nostres veïns i veïnes. Ho vam fer des d’un sentit de responsabilitat institucional i de servei públic, conscients que aquesta no és una competència municipal, però també que hi ha moments en què cal prioritzar les necessitats de les persones.
Aquest episodi posa de manifest una realitat que el territori fa temps que reivindica: les mancances estructurals de la línia R15 s’han convertit en un mal endèmic, marcat per la insuficiència d’inversions, la limitació de freqüències horàries, el desgast de la infraestructura i una manca de manteniment sostingut que dificulta garantir un servei estable i previsible. Més enllà de les incidències puntuals, el repte és de fons i requereix una mirada a mitjà i llarg termini.
Per això, aquesta apel·lació no neix de la voluntat de confrontar, sinó de contribuir de manera constructiva a la millora del servei. El Priorat, com la resta de comarques del país, necessita una mobilitat pública digna, segura i accessible, que permeti garantir la igualtat d’oportunitats, l’accés a l’educació, al treball i als serveis, i reforci la cohesió territorial.
Des del món local, continuarem fent sentir aquesta veu amb esperit de col·laboració institucional, demanant compromisos clars per al restabliment del servei amb garanties, el desplegament d’alternatives eficients quan calgui i un pla d’inversions que permeti superar, de manera definitiva, una situació que fa massa temps que condiciona la vida quotidiana de la nostra gent.