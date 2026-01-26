Diari Més
Oliver Klein Bosquet

Amb la confraria per defensar el nostre model de pesca

Dos pescadors de Cambrils en una imatge d'arxiu.

ACN

A Cambrils, la pesca no és només una activitat econòmica: és memòria col·lectiva, identitat i futur. El nostre municipi ha crescut mirant al mar, i ho ha fet gràcies a generacions de pescadors i pescadores que, amb esforç i constància, han construït una manera de viure profundament arrelada al territori. La llum de la llotja, les barques entrant a port i l’ofici transmès de pares a fills formen part del batec quotidià de la ciutat.

En aquest context, el conflicte que viu avui el sector pesquer català ens interpel·la directament com a ciutat marinera. El passat dilluns 19 de gener vaig acompanyar al Patró Major de la nostra Confraria i al seu vicepresident, en la lectura del manifest que la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors va fer i en el que es denuncia l’estratègia de pesca de la Unió Europea. La imposició d’una càrrega administrativa desproporcionada i d’impossible compliment per a la pesca costanera litoral mediterrània, suposa condemnar el nostre sector a la desaparició i afavorir, a curt termini, l’arribada de grans flotes de pesca que sí depredaran la riquesa de la nostra costa.

A Cambrils sabem bé les avantatges del nostre model. Les barques surten a mar, pesquen i tornen a port en una mateixa jornada. La pesca és controlada, regulada i transparent, gràcies a l’organització del sector a través de la Confraria, que gestiona la llotja, garanteix la traçabilitat de les captures i treballa sota la supervisió de les administracions competents. Aquest sistema ja assegura el rigor i la sostenibilitat que tots desitgem.

La Confraria de Pescadors de Cambrils és molt més que una estructura professional: és una institució clau en la vida econòmica i social del municipi. Al seu voltant gira una part considerable de l’economia local, que inclou la comercialització del peix, el petit comerç, la restauració i el turisme gastronòmic. El peix de Cambrils és marca, és tradició, és qualitat i és orgull col·lectiu.

Per això ens preocupa profundament l’impacte que una normativa desconnectada de la realitat pot tenir sobre el sector. La pèrdua progressiva de barques no és només una xifra: és la pèrdua de llocs de treball, de coneixement i d’un patrimoni cultural construït pels nostres predecessors i que hem mantingut fins a dia d’avui i que no permetrem que ens el prenguin. Cada embarcació que abandona l’activitat és una ferida oberta per al conjunt del municipi .

Com alcalde de Cambrils però, sobretot, com a cambrilenc ho diré amb tota claredat: estic i estaré al costat dels nostres pescadors i de les seves famílies. Defensaré a tot arreu on faci falta, una regulació justa, equilibrada i adaptada a la realitat de la pesca mediterrània, i donaré suport a totes aquelles reivindicacions que serveixin per garantir la viabilitat, la dignitat i el futur del sector.

Cambrils no s’entén sense els nostres pescadors. Per aquest motiu, defensar la pesca és defensar la nostra identitat, la nostra economia i el nostre model de ciutat. Entre tots, continuarem treballant perquè el mar segueixi sent font de vida, de feina i d’esperança, i perquè les generacions futures puguin continuar trobant en la pesca un ofici digne, sostenible i profundament arrelat al nostre municipi. 

