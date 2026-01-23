El camí de ronda de la Savinosa: un perill més en el malmès litoral tarragoní
El Preventori de la Savinosa era un centre de salut per a infants vulnerables, construït entre 1928 i 1932 per combatre la tuberculosi infantil a través de l’aire pur i el descans. Durant la Guerra Civil va servir també com a hospital de sang. Des de la seva última etapa com a preventori, l’any 1967, el recinte ha quedat abandonat i progressivament deteriorat.
Durant dècades s’han anunciat projectes i promeses: museus interactius, centres de convencions, hotels, paradors nacionals, hubs culturals (perquè, si es diu en anglès, sembla més potent)... però poc o res s’ha fet perquè aquest espai tingui un ús social, cultural o natural real. Ha estat una de les grans runes de la ciutat, una situació que des de la CUP venim denunciant des de fa temps.
I ara, mentre encara es debat què fer amb les edificacions, la Diputació de Tarragona, proposa un camí de ronda entre les platges de l’Arrabassada i la Savinosa. El projecte preveu la construcció d’una pista de sorra compactada de 700 metres de llargada i 5 metres d’amplada. Perquè ens entenguem: 5 metres és gairebé l’amplada d’una porteria de futbol sencera, amb un cost d’1,1 milions d’euros. Això no és un corriol natural.
Aquest projecte suposaria un impacte paisatgístic i ecològic greu per als morrots i el litoral. Existeixen alternatives que no s’han tingut en compte: des de mantenir un corriol estret i integrat a l’entorn, fins a aprofitar trams de la pista asfaltada ja existent a l’interior de la finca, minimitzant així l’impacte sobre el medi natural.
El nom Savinosa no és casual. Prové de la savina, un arbust típic del litoral mediterrani, i vol dir literalment “lloc on hi ha moltes savines”. És a dir, un espai natural, auster i fràgil, definit pel paisatge i no per l’asfalt. Convertir-lo en un camí de cinc metres d’amplada seria transformar la seva identitat històrica i natural.
La incoherència és evident. Mentre en alguns punts del litoral es retira ciment, com el Mamotreto del Miracle —una proposta executada per la CUP—, o es creen noves zones verdes al costat de l’Autoritat Portuària, alguns partits impulsen i d’altres callen davant projectes amb amplades que multipliquen l’escala natural de la costa, permeten el pas de bicicletes i poden fomentar la massificació. Els mateixos partits que es vanten de la participació ciutadana desestimen al·legacions i demandes de replantejament sense miraments.
Des de la CUP defensem que la gestió del litoral ha de ser coherent, participativa i respectuosa amb el medi ambient i amb la memòria històrica de llocs com la Savinosa. Volem un projecte que no traslladi una carretera de sorra al cor del penya-segat, sinó que integri l’ús públic real, la sostenibilitat i la recuperació del patrimoni com a activitat ciutadana.