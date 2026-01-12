Carta als reixos
Estimats Reixos,
Aquest any tornem a escriure-us des de la CUP de Valls amb molta il·lusió. Ja sabem que teniu molta feina, però com que sou màgics i arribeu a tot arreu, hem pensat que potser ens podríeu donar un cop de mà amb algunes coses de la ciutat que fa temps que costen de resoldre.
El primer desig que tenim és molt clar: parlar d’habitatge. Sabem que a tot el país hi ha una crisi molt gran per poder viure en un lloc digne, i Valls, malauradament, no n’és cap excepció. Cada cop és més difícil trobar un pis a un preu just, hi ha cases buides mentre hi ha gent que no sap si podrà quedar-se a Valls, i persones joves que han de marxar perquè viure aquí s’ha tornat massa car. Nosaltres creiem que l’habitatge hauria de ser una cosa bàsica, com l’aigua o la llum, i per això per a nosaltres és una prioritat. Si ens poguéssiu portar una mica de sentit comú i ganes de posar-hi solucions, ens faria molt contents.
També voldríem aprofitar per demanar-vos ajuda amb el contracte de la brossa, perquè aquí la cosa ja fa una mica de por. Fa poc vam poder visitar les instal·lacions i vam veure que el contracte és molt vell, tant, que és del 2005, i que tot i estar caducat des del 2021 encara continua funcionant com pot. Això vol dir camions vells, instal·lacions precàries i treballadores que cada dia fan la seva feina amb més risc del que tocaria. Nosaltres pensem que el servei de la brossa és un servei públic fonamental i que hauria de ser segur i en ple funcionament per a totes les persones. Si ens poguéssiu deixar un contracte nou sota l’arbre, amb garanties i bona planificació, prometem reciclar encara millor.
Un altre desig té a veure amb el comerç de Valls. Ens agrada molt veure anuncis que ens imaginen una ciutat plena de vida, botigues obertes i carrers animats. De veritat que ens fan somriure. Però després sortim al carrer i ens preguntem: amb quina Valls ens hem de quedar, amb la dels vídeos o amb la del dia a dia? Hi ha comerços de tota la vida que ho tenen molt difícil, alguns fins i tot han hagut de marxar després de moltes traves. Sabem que no tot és culpa de les obres ni d’un sol origen, però sí que creiem que cal establir ara unes bases perquè el petit comerç pugui créixer i florir els anys que venen.
Si parlem de salut i serveis de la comunitat, Reixos, aquest any no us portem gaire bones notícies. Ens sap greu dir-ho, però estem exactament igual que l’any passat. No hi ha novetats sobre el futur del PIUS Hospital ni sobre el seu pas a la xarxa pública. A més, s’acosta el tancament de la residència Montserrat Quadrada, i amb ella marxen 40 places públiques fora de Valls. Tot plegat ens fa una mica de pena i també una mica de ràbia, perquè cuidar la gent gran i la salut hauria de ser una prioritat.
I per acabar, us demanem una cosa petita, però que per nosaltres és important: que Valls continuï estimant la seva cultura i les seves tradicions. El Pare Noel està bé, però ens agrada molt el Tió i els Reis, i creiem que no costa gaire fer lloc a allò que és nostre i ens fa sentir d’aquí.
Sabem que potser no ho podeu arreglar tot amb la vostra màgia, però nosaltres continuarem insistint i treballant perquè aquests desitjos es facin realitat. I si aquest any ens porteu alguna sorpresa, que sigui una ciutat una mica més fàcil de viure i amb més habitatge social.
Gràcies per llegir-nos i bon viatge.