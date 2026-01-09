Opinió
El Tarragonès avança amb fets, no amb promeses
El Tarragonès és una comarca plural, amb realitats molt diverses, però amb una necessitat compartida: que les polítiques públiques es notin en el dia a dia dels seu ciutadans. Durant massa temps, molts municipis han reclamat inversions que donessin resposta a problemes concrets dels barris, dels serveis i dels espais comuns. Aquestes no sempre han arribat i la sensació d’abandonament de determinades zones havia anat en augment. Avui, però, comencem a veure un canvi de tendència clar.
Aquest passat 2025 ha marcat un punt d’inflexió. Fent, la Generalitat de Catalunya ha situat el món local al centre de l’acció política, amb una aposta decidida per transformar els recursos públics en millores tangibles. El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2025-2029 és una bona mostra d’aquest compromís, amb més de 56,7 milions d’euros destinats al Camp de Tarragona, una part important dels quals arriben als municipis del Tarragonès.
Aquestes inversions es tradueixen en equipaments que es renoven, espais públics que es dignifiquen i projectes municipals que feia anys que esperaven sortir del calaix. Tarragona, Torredembarra, Constantí, el Catllar, la Pobla de Mafumet, el Morell, Perafort, la Secuita, Salomó o els Pallaresos són només alguns dels municipis que es beneficiaran d’aquest impuls, amb actuacions pensades per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.
A aquesta aposta cal sumar-hi una eina clau com és el Pla de Barris, que recupera una mirada integral sobre els barris i les ciutats. Municipis com Reus, Calafell i Tarragona han estat inclosos en aquesta primera convocatòria, amb una inversió global de 412 milions d’euros a tot Catalunya. Una aposta que va més enllà de les obres i que posa el focus en la regeneració urbana, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
També els serveis públics essencials han estat una prioritat. En l’àmbit de la salut, el reforç de l’atenció primària i hospitalària al Camp de Tarragona, amb una dotació superior als 1,5 milions d’euros, contribueix a garantir una millor resposta assistencial, especialment en moments de més pressió sobre el sistema. A això s’hi afegeixen inversions estratègiques com ara les actuacions a l’Hospital Joan XXIII, el projecte del Fòrum de la Justícia, la reforma del Parc de Bombers de Tarragona o els primers passos del Tramvia del Camp de Tarragona.
Tan important és invertir com facilitar la feina als consistoris. Per això, la simplificació administrativa i la reducció de la burocràcia són claus perquè els ajuntaments puguin executar els projectes amb agilitat i perquè les inversions no es quedin només en anuncis, sinó que es converteixin en realitats visibles.
Des del PSC defensem un model de país equilibrat, que creix des dels barris i des dels municipis. Un model que entén el Tarragonès com un motor econòmic i social del sud de Catalunya, però també com un territori que mereix atenció, planificació i compromís sostingut.
Encara queda camí per recórrer, però avui podem afirmar que el Tarragonès avança perquè hi ha un Govern que escolta, que treballa colze a colze amb els ajuntaments i que posa les persones al centre. Continuarem treballant amb rigor, responsabilitat i voluntat de millorar la vida de la gent. En definitiva, perquè aquest govern segueixi sent el Govern de tothom.