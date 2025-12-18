Energia tarragonina, neta i justa
Tarragona va fer un pas important aprovant la moció presentada per ERC per col·laborar amb l’Energètica Pública de Catalunya el gener del 2024. Aquella aposta volia reforçar un model d’energia pública, propera i orientada al bé comú. Ara, aquest camí pren encara més sentit amb la nova moció específica sobre el gestor d’autoconsum municipal, una figura clau per convertir les paraules en projectes útils i transformadors per a la ciutat.
La crisi climàtica i l’encariment de l’energia han evidenciat que el model actual és insostenible. La transició energètica no és només un repte tècnic, sinó un repte democràtic: es tracta de decidir qui controla l’energia i com es reparteixen els seus beneficis. I els ajuntaments, com a administració més propera, tenen la responsabilitat d’impulsar un canvi que sigui just, participat i arrelat al territori.
En aquest context, la nova moció situa Tarragona al capdavant d’un model modern i valent: crear la figura del gestor municipal d’autoconsum. No és un rol auxiliar, sinó la baula imprescindible perquè l’autoconsum compartit, les comunitats energètiques i les instal·lacions municipals funcionin amb coherència i continuïtat. Aquest professional pot orientar veïns i entitats, facilitar tràmits, gestionar excedents, coordinar projectes i garantir que la generació d’energia renovable tingui un retorn social real i palpable.
La normativa recent també empeny en aquesta direcció. Tot i que el Reial Decret Llei 7/2025 no va ser convalidat al Congrés, ha tornat a situar al centre del debat la necessitat d’ampliar la distància per compartir energia i de reconèixer legalment la figura del gestor d’autoconsum. Paral·lelament, el Decret Llei 22/2025 consolida el paper dels ajuntaments en la promoció i participació en comunitats energètiques, confirmant que la transició energètica ha de ser distribuïda, propera i amb mirada local.
Tarragona ja ha començat a fer alguns passos amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diversos equipaments municipals, però perquè aquests projectes tinguin impacte real cal una visió global i un lideratge tècnic constant. El gestor municipal d’autoconsum pot identificar nous espais, connectar equipaments públics amb veïnat i empreses, així com convertir iniciatives puntuals en una estratègia estable i compartida.
A més, aquesta figura pot impulsar campanyes de divulgació, orientar sobre subvencions, col·laborar amb la URV i centres tecnològics i ajudar comunitats veïnals que volen fer el pas, però es perden entre tràmits i normatives. És una eina profundament democratitzadora: fa que la transició energètica sigui comprensible i accessible per a tothom, també per a qui no disposa de recursos o coneixements tècnics.
La moció no pretén tancar cap model, sinó obrir un procés evolutiu, flexible i participat. Però deixa clar un missatge: Tarragona pot avançar cap a un sistema energètic públic, transparent i de proximitat, on la ciutadania tingui un paper protagonista i on l’energia no sigui un privilegi, sinó una oportunitat compartida.
La transició energètica no arribarà sola. Necessitem estructura, eines i determinació. I el gestor d’autoconsum és la peça que ho pot fer possible. Si volem una Tarragona més lliure, resilient i preparada per al futur, aquest és el moment d’avançar. Tenim l’oportunitat i la responsabilitat de fer-ho bé.