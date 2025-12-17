Vetllar i guarir per la vida
Arran del soroll generat a les xarxes socials les darreres setmanes sobre el que fa l’Església a Tarragona per la preservació i acompanyament per la vida és interessant reflexionar i donar conèixer quins són els serveis arxidiocesans que s’ofereixen des de la Delegació per a la Pastoral Social. És obvi, com es podrà comprovar a continuació, que la defensa i la lluita per la vida entren plenament en el full de ruta marcat des de l’arquebisbat.
Hi ha tres projectes sense afany de lucre que van en aquesta línia. D’una banda, Llar Natalis, que es va iniciar a Tarragona l’any 2016 i que, per les seves característiques, és l’únic que existeix entre les altres diòcesis de Catalunya. El centre té com a finalitat l’acolliment de noies gestants que, per la seva vulnerabilitat -de caràcter social o familiar-, està en risc la continuïtat del seu embaràs. Aquest projecte ofereix atenció individualitzada a les futures mares, que es tradueix en quatre actuacions: “acolliment i acompanyament psicosocial; atenció psico-maternal; i promoció sociolaboral i assimilació de valors i hàbits, de cara a millorar la dignitat i la vida tant de la mare com de la del fill”, com va definir la seva exdirectora, Carmen Cumplido. La Llar ofereix acollida les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
El centre compta amb una treballadora social com a tècnica, mentre que la gestió va a càrrec de la comunitat de les Germanes Servidores del Senyor i de la Verge de Matarà -sense oblidar l’aportació de l’important nombre de voluntaris que ajuden segons la seva formació i especialització-.
El finançament prové de la Fundació Obra Pia Montserrat, de Càritas Diocesana de Tarragona i d’altres entitats, així com també de les aportacions voluntàries de tipus econòmic.
El segon projecte, implantat a l’arquebisbat de Tarragona el 2015 amb el nom de Raquel, es va crear per la Fundació Spei Mater i pretén donar resposta a aquelles persones que han participat de forma activa en un avortament provocat, el qual, posteriorment, els ha suposat una ferida oberta. Aquests projectes, dirigits per la Rocío Quintanal, busquen guarir tant des de l’aspecte espiritual, físic i psicològic. Per portar-los a terme compten amb l’ajuda d’un grup diocesà de sacerdots, psicòlegs, psiquiatres i conselleres. Cal tenir en compte que el procés de curació passa per diferents estadis: el primer és el de la visualització de la realitat; el segon és el de perdó i reconciliació; i finalment cal ajudar a transcórrer el dol, tenint en compte que la sanació i la reconciliació passen per la misericòrdia de Déu.
Pel que fa al tercer projecte, anomenat Àngel, iniciat a l’arquebisbat l’any 2017 per la mateixa Fundació Spei Mater, té com a objectiu ajudar dones que tenen un embaràs complicat, a les quals, des d’una atenció individualitzada, se’ls hi ofereix un suport integral. En aquest cas, també existeixen tres figures clau: el rescatador, que actua en els primers moments de crisi; l’àngel, que condueix i orienta durant l’embaràs i que s’estén en els primers mesos de la criatura; i el facilitador, que es cuida de cercar l’ajuda material que necessita aquesta família per a poder continuar endavant.
Són tres projectes diferents, però que comparteixen el mateix objectiu: vetllar i guarir per la vida, des d’una visió d’Església, i formar les persones acompanyants.