El Penedès: Transformar la transició energètica en ocupació local
El Baix Penedès afronta des de fa anys un repte evident: una aturada estructural superior a la mitjana catalana i una manca crònica d’inversions que limita el seu desenvolupament. La campanya ‘El Baix Penedès existeix’ va posar sobre la taula un diagnòstic comú: som un territori estratègic, travessat per múltiples infraestructures, amb fort creixement demogràfic i, tanmateix, insuficiència de serveis i oportunitats laborals.
En aquest context, la transició energètica no s’ha de viure com una imposició externa ni com la condemna a convertir-se en la ‘fàbrica d’energia de Barcelona’. Al contrari: pot ser la gran oportunitat per generar ocupació local, diversificar l’economia i avançar cap a un model sostenible propi.
Una transició energètica que beneficiï el territori
L’oposició d’alguns municipis de la comarca a macroprojectes eòlics i solars demostra que el territori reclama participació i retorn social. La clau no és renunciar a les renovables, sinó integrar-les amb intel·ligència: arrelades al territori, generadores d’ocupació i respectuoses amb el paisatge i l’activitat agrícola.
Les comunitats energètiques locals, l’agrovoltaica o la creació de centres de formació tècnica en energies renovables poden convertir la transició ecològica en ocupació directa: instal·lació, manteniment, gestió d’infraestructures, nous oficis verds i oportunitats per a joves.
El Penedès pot, a més, situar-se en la cadena de valor del sector: fabricació de components, reciclatge de panells solars, plantes de biogàs basades en residus vitivinícoles, agrícoles i biomassa... Tot això compatible amb la nostra identitat productiva i amb un model econòmic més resilient.
Polítiques per a un futur sostenible
Perquè aquesta transformació sigui real, la Generalitat ha de prioritzar territoris amb més necessitat d’ocupació. Fons europeus, ajuts a pimes, incentius per a l’autogeneració, impuls a projectes agrovoltaics i creació d’un clúster comarcal d’energies renovables són eines imprescindibles. Sense retorn local, no és possible una transició justa, capaç de satisfer no només les necessitats comarcals sinó també les de la gran metròpolis.
El Penedès pot ser un referent català en ocupació verda i energia sostenible, integrant agricultura, indústria i generació energètica en un mateix model que garanteixi la sostenibilitat econòmica i mediambiental del territori. Energia per al Penedès i ocupació per al Penedès: aquest és el camí perquè la transició ecològica no només produeixi electricitat capaç de proveir les necessitats energètiques de la comarca, els seus ciutadans i el seu teixit empresarial, sinó també de la regió metropolitana de Barcelona en el present i en el futur.
Per això, no necessitem noves infraestructures que només beneficiïn altres territoris; reclamem inversions en formació professional, en generació d’ocupació, en indústria sostenible, en comunitats energètiques, agrovoltaica i, com no, en serveis públics. Només des del retorn del benefici comarcal i des d’ un model integrador i participat pels municipis i el teixit social i els sectors productius implicats, és possible la construcció d’un país cohesionat i energèticament autosuficient.