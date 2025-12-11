El Baix Penedès no necessita un nou encaix sinó un millor finançament
La Diputació de Tarragona és una de les administracions més importants del territori. Segurament no és la que té més visibilitat o major ràtio de coneixement, però és, sense dubte, una institució clau pel present i el futur de Tarragona i, per tant, del Baix Penedès.
Tots i totes sabem els problemes que ha tingut la comarca en els darrers anys: hem sigut la comarca amb menys inversió per part dels governs de la Generalitat en la darrera dècada tot i ser la que tenia un índex d’atur més elevat. Una situació insostenible que va fer que els alcaldes i alcaldesses del Baix Penedès, amb diferents colors polítics, ens uníssim per reivindicar les necessitats i reclamacions de la nostra gent.
Allà vam entendre que la cooperació sempre funciona, vam comprovar que quan les administracions treballen plegades, creant sinergies positives i honestes i posant els interessos de la ciutadania al centre, els projectes comencen a veure la llum.
Cooperar abans que confrontar. Aquesta és la màxima que vam aprendre i que ens va demostrar que la política útil no va de titulars vehements ni baralles estèrils sinó, de treballar plegats per un horitzó comú.
El Baix Penedès no té un problema d’encaix, té un problema d’infrafinançament. I això ve originat pels governs de la darrera dècada que tot i que al Baix Penedès teníem la taxa d’atur més elevada del país teníem també l’índex d’inversió públic més baix. Això ara està canviant, així ho exemplifica el canvi en la inversió de la Diputació de Tarragona als municipis del Baix Penedès que s’ha incrementat entorn d’un 40% gràcies al projecte Impuls Dipta, fent valdre la importància d’un territori que no deixa de créixer i que mereix un augment de recursos. A banda de la millora pressupostària per part de la Diputació des del Govern s’estan impulsant mesures importants com l’ampliació de l’Hospital, la línia bus exprés o el projecte IDIADA 2.
En definitiva, cooperar i no confrontar. Aquesta premissa ens va portar als 14 alcaldes i alcaldesses de la comarca del Baix Penedès a la Plaça Sant Jaume per reivindicar el que llavors era just i avui és una realitat. Aquesta és la lliçó que vam aprendre i aquest és el camí marcat que volem seguir construint des de totes les institucions per fer seguir avançant el Baix Penedès.