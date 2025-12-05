Compromís de Cunit a Alcanar
Un dels múltiples actius que defineixen la Diputació de Tarragona és el seu grau de descentralització, per arribar més i millor a la ciutadania de les deu comarques de la demarcació. Poques diputacions tenen seus institucionals repartides pel territori on despleguen les seves competències, com sí que tenim a la nostra Diputació: a Tarragona, a Reus, a Tortosa i, des d’aquest mandat, també al Vendrell.
Aquesta darrera seu, situada a l’antiga Biblioteca Popular creada per la Mancomunitat, reforça el servei que prestem al Baix Penedès, conscients com som de la singularitat d’aquesta comarca, per la seva situació geogràfica i pel ràpid creixement de població, i moguts pel nostre compromís amb el desenvolupament econòmic i social dels catorze municipis baixpenedesencs.
En són una mostra diferents i rellevants inversions que hi hem dut a terme recentment (millores a la seu de la URV a Coma-ruga, condicionament de la xarxa viària a Albinyana, a Sant Vicenç de Calders o a Bellvei) i d’altres que ja hi estan projectades (obres en carreteres al Montmell, o a Sant Jaume dels Domenys). Només en carreteres, hi ha prevista una inversió de 5,5M€ des d’ara fins a final de mandat. Una xifra que se suma als més de 3M€ d’obres viàries ja executades recentment a la comarca.
A tot això, cal sumar-hi les múltiples inversions en el marc del Pla ImpulsDipta, dotat amb 162M€ per al quadrienni 2024-2027 al conjunt de les deu comarques, dels quals 14,2M€ corresponen només al Baix Penedès. O el suport a equipaments culturals tan destacats com el Museu Pau Casals o la Fundació Apel·les Fenosa, entre d’altres. Així mateix, recentment hem plantejat la creació d’una taula bilateral amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per coordinar inversions i actuacions que hi afavoreixin el creixement sostenible.
Per tant, amb les dades a la mà, no es pot dubtar de la nostra ferma i continuada col·laboració i vocació de proximitat envers els catorze municipis del Baix Penedès, que a més compta amb l’única seu institucional de la Diputació de Tarragona que abasta només una comarca. Un suport que forma part de la nostra funció com a administració al servei dels ens locals i de la ciutadania del conjunt de la demarcació, des de Cunit fins a Alcanar, des de Santa Coloma de Queralt fins a Batea.
No obstant això, pot haver-hi casos en què els territoris no es considerin ben atesos per les administracions públiques supramunicipals, i això pot generar crítiques o discrepàncies envers aquests organismes, de vegades sense diferenciar-los els uns dels altres. Es tracta d’una sensació lícita i respectable, per bé que cal analitzar amb detall i calma.
La nostra acció de govern com a Diputació de Tarragona al Baix Penedès -en els àmbits dels quals tenim competències, i de manera constant- és la millor garantia per satisfer les demandes de la ciutadania, a través de les inversions que duem a terme al territori. Tal com també els pertoca fer a administracions públiques com la Generalitat i l’Estat, amb responsabilitat en aspectes tan necessaris com ara la millora de la mobilitat o de les comunicacions ferroviàries.
A la Diputació de Tarragona sempre escoltem els ajuntaments i el conjunt de la ciutadania en les seves peticions. Fins i tot en temes dels quals no tenim competències directes, però que considerem que representen avenços en oportunitats i en qualitat de vida. N’és un exemple la necessària millora de la mobilitat ferroviària de passatgers i mercaderies, un tema de present i de futur que afecta directament el Baix Penedès i també altres indrets de la demarcació, i al qual prestem molta atenció. És evident que les administracions competents han de trobar-hi una solució definitiva, consensuada, en base a criteris de sostenibilitat i de respecte per l’entorn, i tenint en compte la veu del territori.
Els reptes de Cunit, del Vendrell, de Calafell, de l’Arboç, de Masllorenç, de Santa Oliva i del conjunt dels pobles del Baix Penedès són també reptes de la Diputació de Tarragona. Quan ens correspon, hi treballem per donar-hi resposta de manera directa, i en altres casos hi donem el nostre suport institucional per afavorir el seu assoliment. Són reptes que, en major o menor mesura, compartim amb la resta dels municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, amb el mateix objectiu d’equitat i de progrés per a les persones.