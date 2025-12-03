Basta ya de privatizar la sanidad española

Creado: Actualizado:

Acabamos de conocer los ciudadanos españoles semanas pasadas la terrible noticia de que, a más de 2000 mujeres con posible cáncer de mama de Andalucía, no se les había comunicado el resultado de la mamografía del cribado efectuado hace un cierto tiempo, entre los cuales pudieran haber casos sospechosos o incluso confirmados de cáncer de mama, que hubieran precisado de actuaciones inmediatas, bien de una nueva mamografia de confirmación, o de tratamiento quirúrgico, de quimioterapia u hormonal.

La Presidencia de la Junta de Andalucía, la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud Andaluz (SAS), son culpables de este hecho sin precedentes en la Sanidad española, y al dia de hoy, después de ser conocidos los hechos publicamente, solo han dimitido la consejera de salud y dos directivos del SAS, todas dimisiones forzadas por las manifestaciones de la mujeres afectadas en las calles de Sevilla.

Todo ello, no es sino la consecuencia de la política de privatizaciones, que desarrolla el Partido Popular en aquellas Comunidades donde gobierna, siguiendo lo que su presidente Sr. Nuñez Feijóo viene haciendo desde que era presidente del hoy extinto Insalud, donde ya inició en Galicia la creación de las Fundaciones sanitarias de gestión privada, modelo después llevado a Madrid con cuatro hospitales públicos privatizados, más tarde regresados a la gestión pública por decisión judicial.

No es otra cosa lo que hoy hace la actual presidenta madrileña, la Sra. Diaz Ayuso, empeñada en esa privatización apoyando a empresas privadas como Quirón, con el deterioro continuo de lo público como la atención primaria, las largas listas de espera, el cobro de servicios incluidos en el catálogo de prestaciones sanitarias, o la prescripción por los facultativos de medicamentos no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.

Hablo con conocimiento de causa desde mi posición de facultativo, exgerente de 4 hospitales españoles y 42 años de servicios en el Sistema Nacional de Salud, que fué modélico en Europa no hace muchos años, y que el Partido Popular está empeñado en deteriorar en beneficio de intereses privados y perjuicio de los ciudadanos de este Pais, lo que acabará ocurriendo, como ya ocurre ahora en Andalucía, si algun día el Partido Popular y el Sr, Nuñez Feijóo llegasen a gobernar en el Estado, si los ciudadanos españoles no lo evitamos.