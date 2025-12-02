Reus en bones mans
Els millors plats es fan a foc lent. A Reus aquesta idea pren força i es veu en la manera de governar de l’alcaldessa Sandra Guaita. Treballa amb discreció i constància, sense estridències mediàtiques. No dirigeix l’acció municipal a cercar focus ni titulars. Centra la gestió a fixar bases sòlides per impulsar una transformació real de la ciutat. Aquest enfoc contrasta amb altres alcaldes i alcaldesses que han basat la seva gestió en soroll buit o que han governat durant anys amb operacions de maquillatge que no han generat canvis valents ni estructurals.
Els darrers mesos s’han desencallat projectes que havien quedat aturats durant anys. L’estació de Bellissens avança amb ritme clar. També s’ha acordat amb ADIF un projecte que donarà una nova centralitat al nord de Reus, a la zona de l’estació i del Barri Gaudí. Aquesta actuació incorpora equipaments, espais verds i habitatge assequible orientat especialment a la població jove. L’objectiu és garantir que els fills i filles de Reus puguin viure i desenvolupar la seva trajectòria professional a la ciutat.
Aquesta línia de treball reforça un horitzó ampli. Reus compta amb les condicions per consolidar-se com a capital tecnològica del sud de Catalunya. Per fer-ho cal oferir habitatge, qualitat urbana i espais adequats per a personal qualificat i sectors emergents.
La trajectòria de Sandra Guaita mostra coherència. Com a diputada del PSC va impulsar actuacions clau relacionades amb la mobilitat, com la intermodal o la pròpia estació de Bellissens. Va prioritzar els interessos de la ciutat per sobre del color polític del govern de torn.
Fa poques setmanes es va signar l’acord amb la consellera Paneque per impulsar la nova estació d’autobusos del Carrilet. El projecte dona continuïtat al compromís electoral i incorpora modificacions fruit de l’escolta veïnal. Malgrat algunes interpretacions interessades, no és cap gir sobtat. És el resultat de revisar i ajustar les propostes tècniques a partir de les aportacions dels residents.
La línia d’actuació és clara. Habitatge assequible. Manteniment de l’espai públic. Seguretat. I projectes estructurals que feia dues dècades que no s’afrontaven. No són accions superficials. Formen part d’un model de ciutat que vol reforçar la qualitat de vida i renovar les infraestructures.
Des de la meva experiència en la gestió municipal és fàcil identificar quan un govern actua amb serietat o quan es limita al maquillatge. Qui ha treballat de prop dins un ajuntament reconeix ràpid quan hi ha planificació, capacitat d’escolta i coherència en el projecte de ciutat. A Reus hi ha una alcaldessa que compleix aquests criteris.
Reus està en bones mans. I això es reflecteix en cada acord, en cada projecte i en cada pas que consolida un rumb estable per al futur de la ciutat