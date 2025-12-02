Campanyes de neteja: poc i malament
Dins de l’anterior contracte de la brossa estava establert que el 2% del pressupost total (al voltant de 400.000 euros) es destinés a campanyes de sensibilització sobre la recollida selectiva, la reducció de residus i la reutilització, així com a la lluita contra l’incivisme. Aquestes campanyes són del tot necessàries i han de ser constants, doncs serà a força d’insistir, de recordar que vivim en un planeta finit i de recriminar les males praxis en la gestió i relació individual amb els residus que arribarem algun dia a gestionar les nostres escombraries d’una forma que sigui realment sostenible.
En els últims dos anys no es recorda cap campanya substancial per part de l’Ajuntament de Tarragona. En canvi, sí que passarà a la història la campanya electoral encoberta que el partit del govern de Viñuales ens ha regalat pels fanals de Tarragona i per la propaganda que arriba a casa. Una propaganda electoral que no és ben bé una campanya de sensibilització.
Però posem xifres: la despesa executada aquest 2025 per a campanyes és de 92.764,85 euros. A més a més, cal indicar que d’aquests diners, 32.459,76 euros han estat per a la campanya electoral encoberta Pla TGN2026. És a dir, realment hi ha 60.306,09 euros en campanyes. Algú en recorda alguna? Han estat en realitat insercions en medis de forma ocasional sense cap efecte.
Els 32.459,76 euros del Pla TGN2026 han estat destinats a la impressió i col·locació de 320 banderoles informatives, al bustiatge i enviament de cartes informatives, impressió i ensobrat de 62.000 cartes, vinils publicitaris a marquesines, publicitat exterior i insercions a premsa, una quantitat de diners que no serien consentides per les limitacions pressupostàries de les campanyes electorals dels partits polítics. A tall de resum, es gasten diners per a una campanya molt reprovable èticament i, per una altra banda, pugen sense cap rubor el preu de les llars d’infants.
Els diners per a campanyes són diners destinats a la millora de la neteja, al foment del reciclatge, a la conscienciació sobre les necessitats d’esdevenir una societat sostenible, a la lluita contra l’incivisme... No són diners per fer campanyes electorals. Això és símptoma de què el govern de Viñuales no es creu la necessitat i les virtuts de les campanyes de sensibilització, de la necessitat de picar pedra de forma constant. I la prova és la davallada en el percentatge de recollida selectiva, que ja va baixar del 2024 respecte al 2023 i que aquest 2025 (fins al juny) se situava en el 36,66%, molt lluny dels objectius europeus.
És per ajudar a revertir aquesta estadística que els contractes preveuen destinar diners per a campanyes de conscienciació, no per fer campanyes electorals encobertes que, a més, fan servir sense cap escrúpol els colors corporatius del PSC, el vermell amb fons blanc.
Cal una aposta decidida en aquest àmbit, de la mateixa manera que per a la instal·lació de contenidors tancats que permetin el reciclatge i que tan bons resultats van donar a Bonavista, el Serrallo i Cala Romana, però tot comença per creure-hi en un model de ciutat diferent, més neta i més sostenible mediambientalment i també econòmicament.