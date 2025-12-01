Capitans de la solidaritat
Recentment, la Fundació Amics Joan Petit Nens Amb Càncer ha organitzat, de la mà de la Federació Catalana de Patinatge, la segona jornada solidària.
Jugadors, entrenadors, àrbitres, delegats i fins i tot les famílies a les grades han lluït els braçals solidaris que han ajudat a recaptar fons per a la recerca en oncologia pediàtrica, la finalitat de la Fundació que tinc l’honor de representar a casa nostra.
I si parlem d’honor i d’orgull, cal dir que, una vegada més —i ja en són dues—, els clubs esportius de les comarques de Tarragona han brillat per la seva solidaritat. Les xarxes socials han bullit amb l’etiqueta #CapitansDeLaSolidaritat, perquè per un cap de setmana tothom ha estat capità del seu equip. Tothom ha lluït el seu braçal.
A aquesta solidaritat compartida arreu de Catalunya durant el cap de setmana cal sumar-hi la recaptació feta a la festa-torneig de Cassà de la Selva, on de nou va tenir lloc la rifa solidària de samarretes de clubs d’hoquei, una iniciativa impulsada pel jugador reusenc Unai Nogueira, que porta un any lluitant contra un càncer que l’ha apartat temporalment de les pistes. El seu exemple ha esdevingut un motor de compromís per a tot el nostre esport.
Pensant en l’Unai i amb en Quim Carballido a la memòria, el món de l’hoquei i del patinatge a casa nostra seguim treballant per recaptar fons per a la investigació en càncer pediàtric. I des de la Fundació ens enorgulleix anunciar que aquesta setmana farem entrega de 100.000 €, que serviran per finançar dos projectes: la recerca en biòpsia líquida, clau en el diagnòstic i el seguiment dels tumors sòlids (VHIR — Vall d’Hebron Institut de Recerca), i el programa d’exercici supervisat per a infants sotmesos a trasplantament de progenitors hematopoètics (Institut de Recerca de Sant Pau).
Seguim treballant, seguim recaptant i seguim omplint les pistes d’hoquei i de patinatge amb la vostra solidaritat. Amb el desig que la nostra Fundació, algun dia, ja no sigui necessària perquè el càncer infantil quedi erradicat. Però, mentrestant, amb la voluntat de seguir creixent i fer el salt a d’altres esports. Comptem amb tu?