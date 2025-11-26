Rodalies Camp de Tarragona, un ‘xist’
El passat dia 22 de novembre havia de ser un dia important pel Camp de Tarragona i la reordenació del servei ferroviari d’aquest trosset de país.
La idea principal era que millorava el servei i que es potenciava el Rodalies Camp de Tarragona. Però anem als fets.
Al final és el que s’ha potenciat, relativament, molt relativament és el servei cap a Barcelona. Un disseny de la xarxa que es fa des de Barcelona i cap a Barcelona, mai amb una òptica tarragonina, no tenim ni veu ni vot, ho decideixen tot allà.
En clau regional que han fet amb el Rodalies Camp de Tarragona. La gran novetat és ampliar el servei de la RT1 que anava de Tarragona/Vila-seca/Reus ara s’amplia dins a La Plana-Picamoixons, passant per La Selva del Camp i Alcover. Amb una freqüència, atenció, de 5 trens al dia per sentit, i 4 durant el cap de setmana. Aquesta és la gran novetat, el gran salt qualitatiu que ha proposat la Generalitat pel Rodalies del Camp de Tarragona.
En resum, és un únic tren, si només un tren que rebota quan arriba al cap de línia i torna en sentit contrari.
Per altra banda, i el que és més greu, és el tema de la RT2, una línia que feia Port Aventura-L’Arboç, passant per Tarragona, Altafulla/Tamarit, Torredembarra, Sant Vicenç de Calders i El Vendrell. Una línia amb 5 expedicions al dia, que ja estava malt plantejada per les freqüència que ja tenia la línia amb el R4 i Regionals sud, però que garantia una connexió directe entre el Baix Penedès, el Baix Gaià i la ciutat de Tarragona.
Ara la RT2 simplement serveix per portar turistes a Port Aventura, doncs només cobreix el servei entre Port Aventura i Tarragona, deixant sense servei el Baix Penedès i el Baix Gaià amb Tarragona. La proposta per connectar el Baix Penedès amb Tarragona i que ens fa oficial Rodalies és una connexió entre la R4 i la R17, amb uns 46 minuts d’espera a Sant Vicenç de Calders, tot un salt qualitatiu de servei.
Perquè ens fem una idea, el Rodalies Camp de Tarragona són dos únics trens que cobreixen uns serveis molt limitat en el temps i l’espai, si nomès dos trens. Aquesta és la proposta de la Generalitat pel Camp de Tarragona, un xist, un acudit de molt mal gust.
Penseu que tan sols per la R2 Sud, hi ha 4/6 trens per sentit i hora.
Crec que com a territori ens hem de plantejar molt seriosament quina governança tenim en termes de mobilitat. Si tenim dret o no a proposar i dissenyar les nostres rodalies, amb una lògica pròpia i que no ens dissenyin un servei des de Barcelona amb un enviament de dos trens per tot el servei i que ens espavilem com a demarcació, crec que ha arribat el moment de dir prou.