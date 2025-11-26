La noia del mosaic de trencadís
Com molts sabeu, actualment soc el president de la Fundació Trencadís. Modernisme i Cultura, constituïda l’any 2014 i que, entre altres obres, edita des del 2019 calendaris modernistes amb el Museu d’Història de Tarragona i, sobretot, llibres al voltant del Modernisme del Camp de Tarragona. Aviat es presentarà el novè llibre de la Col·lecció Àbac, serà el 9 de desembre a l’Institut d’Estudis Vallencs, amb el títol Patrimoni arquitectònic de Valls i l’Alt Camp. 1880-1958.
Però ara i aquí, vull fer referència a un altre llibre, el de l’artista Dolors Simó Consola que porta per títol La noia del mosaic de trencadís, editat per La Banya Edicions, que dirigeix l’escriptor i periodista Oscar Ramírez Dolcet. Dies enrere, l’obra es va presentar a Reus, a la seu de Centre d’Amics de Reus, coincidint amb l’exposició de quadres ‘trencadissos’. Simó és llicenciada en pintura mural per l’Escola Llotja de Barcelona. Ha esta professora d’arts plàstiques, ensenyant dibuix, pintura i mosaic de trencadís a infants, joves i adults durant més de 40 anys.
Ara, aquesta polifacètica artista dedica el llibre en memòria de Walter Albert Ohm per la seva aportació cultural i de mecenatge vers el mosaic de trencadís, a qui va conèixer al Museo del Prado quan ella, Simó, tenia 21 anys i tot observant obres d’art amb motiu del viatge del quart curs de pintura mural de la Llotja. Ohm era un home de gran talent, experiència i sentit crític en els camps que abastava teatre, art, educació, literatura i política.
Dolors Simó escriu: «En el moment de començarà aquest llibre vaig tenir clar el fet de reconstruir els diàlegs amb el Walter, i, paral·lelament, explicar el procés d’aprenentatge i desenvolupament del trencadís ja que, per a mi, les preguntes, els perquès de qualsevol detall, són en si tant importants com el resultat final del que estàvem plantejant».
I així ha estat la trajectòria artística de la Dolors. Moltes obres amb temes molt diversos: mural de música, estany d’aigua de 25 x 3 m., sostre de glorieta, cap del paó reial, bancs de 20 m. i 7 m. de llarg, escultura de trencadís al jardí, mur de 15 x 1,35 m, petites escultures: mussol, tortuga i granota, També obres de caire realista, com la que va realitzar a Fraga l’any i que combina gran quantitat de ceràmica floral de tipologia diversa junt amb pedres naturals; de 11 x 2,70 m. en un edifici històric. Tot és el resultat de disposar de caixes plenes amb centenars d’elements decoratius: flors, fulles, troncs, tiges, un cop cuits al forn a 1050 ºC, a més de tessel·les tallades a mida mitjana.
Les passions de la Dolors es poden concretar en la pintura, la pedagogia i el + trencadís. Treballa deu hores diàries, com a mínim, i a l’estiu encara més perquè aprofita la llum. En alguns projectes compta amb la ceramista Marta Macià, com el del Col·legi Alameda d’Osuna, Madrid, on l’any 2012 van realitzar una obra espectacular en commemoració de 50 aniversari de l’escola, d’11 x 25 m.
El llibre és un gaudi per a la mirada i està molt ben editat amb moltes imatges, confirmant que la feina de molts artistes creatius representa moltes hores de dedicació, tant en la primera fase de creativitat i després en l’execució material de l’obra. Moltes gràcies, Dolors.