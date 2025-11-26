Avancem perquè Reus sigui una ciutat referent del segle XXI
El juny de 2023, tot just iniciat l’actual mandat municipal, la llavors ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visitava l’Ajuntament de Reus, i en una reunió de treball conjunta vam acordar iniciar el camí per a la cessió dels terrenys propietat d’ADIF colindants a les avingudes del Comerç i dels Jocs Olímpics, coneguts com a platja de vies. Doncs bé, ahir, aquesta col·laboració va donar els seus fruits amb la signatura amb el president d’Adif, Pedro Marco, del protocol d’actuació per al futur desenvolupament urbanístic dels terrenys, d’una superfície total aproximada de 46.000 metres quadrats, dels quals ara cal concretar quins quedaran alliberats d’usos ferroviaris i passaran a l’Ajuntament.
Estem parlant d’un acord molt important per Reus ja que permetrà una transformació històrica del nord de la ciutat, millorar la connexió amb el centre, integrar a la trama urbana bona part de l’actual platja de vies i estudiar nous usos com més zones verdes, equipaments o fins i tot habitatge assequible. El protocol és el primer pas formal per fer realitat aquesta transformació.
Aquest govern va prometre transformar Reus a partir dels barris i ho estem fent. Al sud, amb la reordenació urbanística de l’entorn del Carrilet i la construcció de la nova estació d’autobusos, de la qual fa pocs dies signàvem el protocol amb la Generalitat així com la conversió del carrer Astorga en un eix cívic, la rehabilitació d’habitatges al Barri Fortuny o el Pla de Barris. Al Barri del Carme, amb l’impuls definitiu a la construcció del nou CAP, un nou aparcament municipal soterrat amb 100 places i nou habitatge assequible. Al voltant de FiraReus i del Campus de Bellissens de la URV, on ahir mateix vam comprovar que avancen a bon ritme les obres de la nova estació ferroviària, amb l’evolució del Tecnoparc cap a un districte tecnològic que atregui noves empreses i generi nous llocs de treball qualificats a la ciutat. I al nord, amb el protocol signat per recuperar per a la ciutat part de la platja de vies, i amb l’imminent inici d’obres de soterrament de les torres d’alta tensió del Pinar.
Transformacions que en els propers anys aniran a més amb dos projectes igualment fruit del treball conjunt i el consens territorial assolit al seu dia i que ens han de permetre fer de Reus una ciutat referent del segle XXI: el tramvia i l’estació intermodal. Dos projectes amb els quals, per cert, es va comprometre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva recent vista a la ciutat.
Treballem amb les idees clares. Reus ha estat referent en diferents moments de la història per la defensa de les llibertats, pel comerç, la fruita seca, el ric patrimoni modernista, l’esperit emprenedor i un ADN innovador abans que el terme existís. I treballem per seguir-ho sent en ple segle XXI. Sabem què volem i com ho hem de fer: el treball conjunt, la col·laboració i el consens són vitals per a aconseguir-ho. I ho fem amb la resta d’administracions, institucions, teixit associatiu i ciutadania, des de la proximitat i l’escolta activa. Acords com el signat ahir amb el president d’Adif en són una bona mostra i ens tornen a projectar cap al futur.