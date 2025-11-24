Una Catalunya més eficient
Catalunya és un País petit, molt petit dins el gran món que ens envolta (8.000 M. habitants) i, per tant, per una bona governança té l’obligació de fer que el circuit de decisió sigui el més eficient i ràpid en el món globalitzat que ens envolta i del que sols representem el 0,1% amb els nostres 8 milions.
Ho podem mesurar a altres nivells: a Europa 440 M (1,8%) i ESP. 49 M (16,3%). De fet, 20 ciutats al món tenen més habitants que Catalunya, us imagineu l’eficàcia de tots aquests conglomerats humans com les noves ciutats xineses més grans que CAT?
Amb aquesta base objectiva, arribem a la conclusió que hem d’agilitzar el màxim els canals de decisió, ja que en cas contrari estem demorant la presa de decisions / inversions a escala de País fins a un límit que ens deixa sense possibilitat de competir.
De fet, dels àmbits d’actuació del Govern, n’hi ha alguns d’actuació local/ propera (com pot ser sanitat, educació, recerca, altres d’actuació general: economia i finances, justícia, exterior, agricultura ...), però els més tracen dents per les empreses i productivitat del País com són: territori, habitatge i transició ecològica; empresa i treball, seguretat... haurien de ser amb decisió centralitzada cercant com a objectiu l’eficiència.
No podem seguir com fins ara amb actuacions a tots nivells i finestretes que demoren les actuacions empresarials fins a límits insospitats i amb una gran quantitat de recursos humans i materials inassolibles pel seu cost i eficàcia.
No ens ho podem permetre, ens hem «engreixat» una barbaritat i hem fet un País insostenible, de fet, quan parlem de la comparació amb altres Comunitats properes veiem que la seva presa de decisions és més competitiva.
Reflexionem, som a temps de reconvertir el magnífic País que tenim, clima, mar, muntanya, paisatge, cultura, gastronomia... en un dels millors del món, però per això ens fa falta revertir dins de casa la nostra complexa, feixuga i ineficient organització i amb relació a Espanya arbitrar d’una vegada un sistema equilibrat i just de finançament.
Són temes diferents, però nosaltres podem actuar ja dins casa nostra fent la transformació necessària per garantir el futur del País i els nostres descendents.
Ha arribat l’hora de «posar-nos les piles», acabar amb la pèrdua de competitivitat i PIB per càpita i avançar decididament en el progrés que ningú ens donarà sense el nostre compromís d’actuació eficient.
Diem a la nostra gent, que per mantenir l’Estat de Benestar, és necessari un xic de sacrifici i d’esforç col·lectiu que en aquest cas, passa per una revolució administrativa de la mà de la IA i el segle XXI.
No perdem més temps, un valor que desapareix cada dia que passa i no retorna.