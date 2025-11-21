El millor pressupost en un any clau per a Reus
Reus tindrà els millors pressupostos possibles, el 2026. Uns comptes que miren endavant, que reforcen la ciutat i que posen les persones al centre. Amb 224,19 milions d’euros i un pla d’inversions de 19,53 milions, són uns pressupostos pensats per continuar transformant Reus amb ambició, amb rigor i amb una clara mirada de futur. I ho són, sobretot, perquè són fruit del treball conjunt dels tres grups municipals que formem el govern de la ciutat.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya tenim clar que el 2026 és l’any clau del mandat. És el moment de culminar projectes importants que s’han planificat durant anys, i de posar en marxa noves iniciatives que marcaran el futur de Reus. Parlem d’un pressupost que dona continuïtat a una manera de fer: planificar, executar i continuar pensant la ciutat amb mirada llarga.
El 2026 serà, doncs, l’any de recollir fruits. De veure com avancen i es fan realitat projectes que hem estat treballant des de fa temps i que han de situar Reus encara més amunt: com una ciutat moderna, cohesionada, amb bones infraestructures, equipaments de qualitat i oportunitats per a tothom.
Amb aquest pressupost, Reus continuarà sent referent en Projecció de Ciutat, en Cultura, en Participació Ciutadana, en transformació urbanística i en la creació de llocs de feina de qualitat. Una ciutat que genera oportunitats, que impulsa la formació i l’ocupació. Això és fer política útil, amb resultats.
ERC Reus aporta a aquests pressupostos l’experiència d’haver format part de diferents governs municipals, sempre amb ambició, responsabilitat i amb lleialtat institucional. Treballem amb una idea clara: si Esquerra hi és, Reus hi guanya. Perquè el nostre compromís és i ha estat sempre amb la ciutat, amb el progrés i amb la seva gent. Aportem visió de futur, capacitat de gestió i la convicció que els projectes ben treballats acaben donant resultats. Aquesta és la nostra manera de fer: treballar amb constància, planificar amb criteri i sumar per fer avançar Reus.
Les xifres del pressupost es tradueixen en projectes concrets. Amb l’Any Gaudí, projectarem Reus a escala nacional i internacional, tot fent valer el nostre patrimoni, el comerç i la cultura com a motors de ciutat. El Gaudí Centre, a més, renovarà la seva proposta museística per sumar-se a aquesta gran efemèride. En l’àmbit cultural, es destina més d’1 milió d’euros a l’Espai Escènic Presó 13, i més de 200.000 euros al projecte de reforma del Museu d’Art i Història. Són inversions que refermen Reus com a capital cultural del sud del país. I en matèria de Política Lingüística, continuarem treballant per promoure l’ús de la nostra llengua, perquè és part essencial del que som i del que volem ser com a poble.
Quant a Participació Ciutadana, tenim una nova convocatòria dels Pressupostos Participatius, dotada amb 750.000 euros, amb la voluntat d’empoderar les reusenques i els reusencs, sense cap distinció, a partir dels 14 anys, per tal que facin propostes a les quals destinar una partida concreta dels comptes municipals. Si parlem d’Urbanisme, la transformació de l’àmbit del Carrilet arrencarà pel carrer de l’escultor Rocamora, amb una dotació d’uns 300.000 euros. Aquest és un altre projecte impulsat per ERC Reus en el mandat anterior, que ha estat ben planificat i que, gràcies a això, ha obtingut finançament europeu (6 milions d’euros) dels fons FEDER. A més, Reus Transport ampliarà el servei a demanda del Bus x Tu.
I si parlem d’Empresa, Formació i Ocupació, els pressupostos compten amb una partida de 244.000 euros per a la segona fase de l’Escola dels Oficis, al Vapor Vell, un projecte que ens demana el teixit empresarial i al qual volem donar resposta amb un reforç de la formació professional i la creació de llocs de treball de qualitat.
També hi ha inversions previstes en equipaments educatius, i en infraestructures de futur, entre altres. La nova escola bressol municipal L’Ametller és un projecte útil i necessari, que dona resposta a famílies i infants, i que ve d’una feina sostinguda en el temps; i l’aportació municipal de 282.000 euros a l’estació de Bellissens és un pas més per fer realitat una infraestructura clau per a la mobilitat i la connexió de la ciutat. També cal destacar la inversió de 479.000 euros per soterrar la línia d’alta tensió de la urbanització El Pinar. Parlem d’una actuació reivindicada pel veïnat, i que amb esforç i determinació, des d’Esquerra Republicana de Catalunya hem contribuït a desencallar per tal que es faci realitat.
Aquest és el compromís d’Esquerra: continuar avançant amb fermesa cap al futur. I fer-ho des del diàleg i la feina responsable i compartida, sempre amb Reus per davant de tot. El pressupost del 2026 és molt més que un document econòmic. És una eina per continuar la transformació de Reus, per millorar la vida de la gent i per preparar la ciutat per als reptes que vindran. És, en definitiva, una aposta pel futur de les reusenques i dels reusencs.