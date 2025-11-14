Nova estació de busos de Reus: col·laboració i consens
Dit i fet. Dissabte passat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciava en la conferència “Catalunya lidera” que va fer a Reus el compromís del govern català amb la millora dels serveis de mobilitat a la ciutat, amb l’impuls de la nova estació d’autobusos, l’estació intermodal i el TramCamp.
Doncs bé, aquest dijous hem passat de les paraules als fets i hem signat amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, el protocol per avançar en el primer dels tres projectes i fer realitat la nova estació de busos.
És un acord històric; un pas definitiu per tenir l’estació que Reus es mereix, i a l’alçada de les principals capitals europees. Una estació dissenyada amb criteris de sostenibilitat i d’integració paisatgística en el context del nou espai verd de l’entorn del Mercat del Carrilet; i amb un mínim impacte visual i acústic.
La futura estació millorarà les prestacions de l’equipament actual i potenciarà la intermodalitat, ja que connectarà amb el futur tramvia i amb la futura estació ferroviària de Bellissens.
Amb tot, l’acord signat va més enllà de la pròpia estació. Hem formalitzat el compromís de la Generalitat i l’Ajuntament per a l’impuls d’una mobilitat sostenible eficient i de qualitat, l’impuls d’una ciutat més verda, la transformació de l’entorn del Carrilet i en definitiva, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
Perquè la nova estació no és un fet aïllat; s’emmarca en el projecte de transformació urbanística a l’entorn del Carrilet, el qual ha de crear una nova centralitat urbana a la zona sud de la ciutat, construir nous equipaments, guanyar espais verds, i generar més i millor connectivitat interna i amb l’entorn.
La transformació és un projecte de consens, que fruit de l’escolta activa incorpora les inquietuds ciutadanes, especialment en relació a l’estació d’autobusos. Un projecte compartit, consensuat i fruit de la col·laboració. Ja només per això és el millor projecte possible.
Com deia, el protocol que hem signat va molt més enllà. És la punta de llança de la gran transformació que en els propers mesos han de viure els barris del sud de la ciutat amb la nova escola bressol municipal Ametller, els pisos de lloguer assequible de Mas Iglesias, el nou Eix Astorga, la rehabilitació dels habitatges del barri Fortuny, i el projecte d’intervenció integral als barris Carrilet, Fortuny, Juroca, Parcel·les Casas i Montserrat.
Una gran transformació per complir el deute històric que Reus té amb el sud de la ciutat pel creixement urbanístic de present i de futur.
Ho he dit en més d’una ocasió i ho reitero. Aquest projecte no té aturador. I ara ho hem rubricat per escrit.