Pressupostos participatius: impacte i benefici per a tota la comunitat
El curs polític 2025-2026 arriba en un moment en què ja hem posat en marxa projectes molt ambiciosos. Un dels destacats, perquè és la primera estructura de la qual ens dotem com a Àrea Metropolitana del Camp, ha estat la posada en funcionament de FuneCamp, la societat funerària pública supramunicipal que liderem des de Reus i que hem impulsat conjuntament amb els ajuntaments de Vila-seca, Salou i Constantí.
El projecte ja és una realitat des de fa mesos i continuarà creixent, perquè l’Ajuntament d’Alcover ha iniciat els passos per sumar-s’hi. Tot plegat subratlla que, des de l’experiència exitosa de Reus, durant dècades, en la gestió dels serveis funeraris, i amb cooperació metropolitana, donem serveis de qualitat, amb el respecte i el tacte que mereix la ciutadania quan ens acomiadem de les persones estimades, amb vocació pública i amb mirada de futur.
Ara bé, si parlem d’un projecte destacat en aquest curs polític que és en marxa, per a la regidoria de Bon Govern, Transparència i Participació, aquest és la nova convocatòria dels Pressupostos Participatius.
El dels Pressupostos Participatius és un projecte important perquè expressa com Esquerra Republicana entén la política: la ciutadania n’ha de ser part activa, n’ha de ser protagonista, no només observadora. Destinar una partida del pressupost municipal a les propostes de la gent vol dir empoderar les veïnes i els veïns, vol dir fomentar una manera de fer que permet transformar la ciutat des de les iniciatives ciutadanes que, si bé poden sorgir d’una sola persona, o d’un col·lectiu en concret, acaben tenint impacte i benefici per a tota la comunitat.
Aquest projecte és fonamental perquè, gràcies a Esquerra, a l’Ajuntament de Reus hem consolidat eines de participació, les hem treballades i liderades durant els últims mandats, i ara és el moment de projectar-les amb més força. Hem d’enfortir l’esperit participatiu de la ciutadania, perquè les polítiques de participació són una de les marques d’identitat d’Esquerra a Reus.
En definitiva, els pressupostos participatius són molt més que una eina de gestió: són una manera de fer política, són la prova que Esquerra vol un Reus on la ciutadania faci sentir la seva veu més enllà de les urnes, on es comprometi i tingui capacitat de decisió. I aquest curs 2025-2026, un cop més, en serà la millor demostració.