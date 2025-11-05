Reus aprova uns pressupostos per avançar cap a una ciutat més sostenible i justa
Benvinguts a bord de la política municipal. Reus ja té pressupostos i ordenances per al 2026 després d’un període de negociacions. El trajecte va iniciar-se amb el pacte de govern dos anys enrere, i en aquest passat ple, una nova estació del recorregut, que s’allarga fins al maig de 2027, s’ha seguit la dinàmica habitual de les negociacions i acords per permetre la continuïtat del Pla d’Acció Municipal (PAM), que defineix els projectes de la ciutat al llarg del mandat. L’Ajuntament de Reus comptarà amb un pressupost de 224,19 milions d’euros i gestionarà un pla d’inversions de 19,5 milions d’euros.
Entrant al detall de la qüestió, les que més debat han tingut, han estat les noves taxes de la brossa, que es veuran modificades amb nous trams per al 2026 amb progressivitat segons els metres quadrats. Un 75% dels habitatges reusencs, els que correspon als de menys de 120m2, veuran reduïda la seva taxa. Si bé és cert que és un primer pas per aconseguir ordenances més justes, cal continuar treballant-les. Entenem que aquesta modificació de la taxa és un punt de partida com a transició cap a una futura taxa que tingui en compte, també, altres paràmetres més justos en els habitatges com el nombre de persones empadronades per determinar el preu de l’impost final. Aquesta proposta ha de tenir com a finalitat aconseguir una taxa que reculli més l’esperit de la llei que consagra el principi que qui més recicla menys paga.
I què passa amb els casos més particulars? El Govern municipal ja contempla criteris socioeconòmics que preveuen reduccions o exempcions per a persones en situació de vulnerabilitat. Tenim un bon punt de partida, però queda camí per recórrer per aconseguir unes taxes de la brossa més justes.
Amb l’aprovació d’ordenances i taxes municipals, també s’implanten bonificacions a la ciutadania per a premiar bones praxis en diversos àmbits. Subratllem que la campanya ‘Qui més recicla, menys paga’, impulsada pel nostre regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, té molt bona acceptació. Les últimes dades recollides exposen que les aportacions en les deixalleries mòbils han augmentat un 78%. L’objectiu d’aquesta campanya és que la ciutadania que utilitzi les deixalleries es pugui bonificar fins a un 20% del tribut.
Fruit de les negociacions, Ara Reus també celebra que es continuï aplicant la bonificació del 50% de l’IBI al llarg de cinc anys i amb un topall màxim de 400€ per als particulars que instal·lin plaques fotovoltaiques, i com a novetat, s’apliqui una bonificació d’un màxim de 2.400€ per a les empreses que instal·lin plaques fotovoltaiques de producció d’almenys 50 kwh. També és una iniciativa de la regidoria de Medi Ambient que fomenta la transició energètica cap a un model d’autoconsum més sostenible, i alhora que contribueix en l’amortització de la inversió econòmica que fan les famílies i les empreses.
Seguim amb més bonificacions. L’Ajuntament també bonificarà un 95% de l’IBI durant deu anys a empreses que s’instal·lin al sector A-12 Riera del Molinet, a la zona del Tecnoparc. Es podran acollir totes aquelles que acreditin una inversió mínima d’1,5 MEUR, que creïn almenys tres llocs de treball i que pertanyin al sector de les tecnologies de la informació; agroalimentació; transició energètica i sostenibilitat; salut i indústria amb dissenys propis.
El trajecte no s’atura, i Ara Reus continuarà treballant a peu de carrer per aconseguir un millor benestar per a la ciutadania.Reus aprova uns pressupostos per avançar cap
a una ciutat més sostenible i justa