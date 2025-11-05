Les carrosses de Carnaval
Aquesta setmana el Diari Més s’ha fet ressò que les carrosses de les comparses de Carnestoltes hauran d’abandonar la nau que ocupen, que és a tocar del Tanatori Municipal, perquè en el seu lloc hi aniran els vehicles de la nova empresa que gestionarà la brossa.
L’Ajuntament l’any passat va aprovar llogar una nau al mateix polígon Francolí per tal de desar-hi les carrosses. El lloguer a pagar per part de l’Ajuntament serà de 113.000€ anuals durant un període de 10 anys, tot i que en aquest nou local no hi caben les 53 carrosses de la ciutat. El cost total de l’operació serà d’1.130.000€. I tots els partits amb representació a l’Ajuntament van votar-hi a favor. Sense excepció.
No deixa de ser curiós que davant de la nau on actualment encara s’hi guarden les carrosses abans hi teníem un altre immoble municipal. Però fa 10 anys el PSC, el mateix partit que governa ara, va vendre-la per 720.000€. Amb el lloguer de la nova nau, d’aquí a 10 anys haurem gastat 410.000€ més del que vam rebre per l’antiga nau.
Per si amb això no n´hi hagués prou, quan l’Ajuntament encetava el procés per trobar la nova nau per les carrosses va posar a les bases que valorava positivament que aquesta estigués situada a la cruïlla del carrer Ramon i Cajal amb Passeig de la Independència (lloc d’inici de la rua de Carnestoltes). De veritat que allí no hi havia cap espai municipal buit i prou gran on es poguessin posar les carrosses?
Paral·lelament, l’Ajuntament va cedir el mòdul 5 de la Tabacalera durant 40 anys a una universitat privada que no haurà de pagar cap cànon durant els primers 20 anys a canvi d’arranjar l’edifici.
Nosaltres no deixem de preguntar-nos si a l’antiga fàbrica, que té més de 60.000 m^2, no s’hi podria haver habilitat un dels magatzems per ubicar-hi les carrosses. I els diners que es destinaran al lloguer de la nova nau podrien haver servit per anar arranjant i acondicionant l’espai. Posar les carrosses a la Tabacalera hagués sigut una bona forma de dinamització de la zona donant vida a l’espai amb els seus assajos, muntatges, preparació... i una manera de cohesionar els barris, especialment els de Ponent amb el centre de la ciutat.