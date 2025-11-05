El contracte de la neteja, una eina valuosa que s’ha d’utilitzar bé
El nou contracte de la brossa és una magnífica eina per aconseguir que els carrers de Tarragona estiguin nets, que no trobem deixalles dia rere dia al costat dels contenidors, que reciclem més i, en definitiva, estiguem satisfets amb la seva eficàcia. Per què és una bona eina? Doncs perquè abasta tot el territori del municipi, també els polígons industrials, també els camins en zones no urbanitzades. Perquè amb el nou contracte es tancaran els contenidors, no tots (havien de ser tots, però l’actual govern malauradament va canviar l’ordenança), un sistema que va donar tan bons resultats als barris de Bonavista, el Serrallo i Cala Romana. Perquè es fa recollida i aprofitament tèxtil, perquè els efectius al carrer són més a l’estiu que a l’hivern i molts altres aspectes positius del contracte.
Una de les característiques més destacades és el sistema de facturació i certificació de la feina feta. És a dir, perquè l’empresa cobri, cal certificar que la feina està feta i ben feta. I aquesta certificació la fa una empresa externa de control, conjuntament amb els tècnics municipals, tot lligat, a més a més, per una plataforma de control ciutadà.
Però de res serveix una bona eina si qui l’ha de fer servir no l’utilitza en totes les seves virtuts. Serà completament ineficaç si el govern de Viñuales no li sap treure profit, si no la sap utilitzar, si no hi creu en ella, si no la sent com a pròpia i la treballa per millorar-la i observar aquelles altres propostes que l’han d’acompanyar, com les campanyes i l’acció de vigilància i accions contra els incívics.
I aquí permeteu-me que posi en dubte que el contracte, una fantàstica eina, el sàpiguen executar tal com està plantejat. La primera raó és que l’actual govern del PSC volia començar de nou el contracte carregant-se les virtuts que té, però no va poder fer-ho. Els plecs estaven fets després d’una feina de dos anys dels tècnics municipals. El motiu de carregar-s’ho tot no era cap altre que acontentar a empreses que havien manifestat incomoditat, doncs no els agradava el sistema de control. Per això van fer tot el possible per aturar el contracte.
Donaven com a excusa que faltaven diners, que faltaven 4 milions d’euros, una excusa que es desmunta quan acaben fent rebaixes substancials en les seves ofertes. Hi ha més raons, com per exemple l’obertura dels contenidors que es van tancar, tot per la demanda d’una sola persona al barri de Bonavista. Els hi va faltar temps per obrir els contenidors només arribar a govern i tornar als nivells de reciclatge anteriors. Més raons que demostren que amb el PSC no hi ha hagut campanyes per a la recollida selectiva. En definitiva, el govern de Viñuales té una bona eina que cal ser estimada i entesa per utilitzar-la i treure-li tot el suc possible, però qui políticament la fa servir se l’ha de creure, se l’ha de fer seva.
Ara cal, a la vegada, refer tota l’ordenança de la taxa de la brossa. Un dels avantatges del contracte és que es pot establir qui en fa un bon ús i recicla i quins són els grans productors de residus, per tal d’aplicar una taxa justa al seu comportament i a la seva producció. Aquest és un treball que cal ser impulsat sí o sí, sense excuses, tot amb l’objectiu de millorar la neteja de la nostra ciutat i prestar el servei que les tarragonines i els tarragonins mereixen.