Opinió
Del ‘xiringuito’ i altres foteses
Lluís Miquel Pérez (PSC) i Joan Miquel Nadal (CiU) van signar el naixement del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència, l’any 2002. Aquell mastodòntic artefacte polític va aplegar més de cent ajuntaments, cinc consells comarcals i molts i també diversos membres de la societat civil, tipus sindicats, universitat i patronals.
La seva futilesa només va ser comparable a la seva dimensió: el seu plenari no va reunir-se mai. Va ser una idea romàntica que bevia també del municipalisme de la transició, aparentment més territorial que partidista, més naïf que pràctica i també més morta que viva des del primer dia, per la pugna pel lideratge.
Ara no. L’Associació per l’Impuls de l’Àrea Metropolitana del Camp és aparentment més partidista que territorial, més pràctica que naïf i amb un full de ruta clar que li garanteix arribar amb vida fins les municipals de 2027. La maquinària electoral del PSC ha detectat perfectament que al Camp de Tarragona del segle XXI pot replicar l’hegemonia del cinturó vermell de finals del segle XX.
Si no, no s’entendria que, dia sí i dia també, l’executiu d’Illa desfili pel sud del país fent veure que escolta i atén els problemes de la gent, en una campanya política permanent que perverteix la política i que tothom practica amb més o menys gràcia, això sí. Que ERC a Tarragona ciutat voti del costat del PP és producte de la mateixa perversió.
Que l’àrea metropolitana serà un ‘xiringuito’ socialista? Haver guanyat les municipals, xato. “Haber estudiao”, que diuen. Ara no val a plorar. Haver-te dedicat a copçar el batec territorial enlloc de pentinar-te el melic. Durant dues dècades, la qüestió metropolitana no ha penalitzat a les eleccions municipals.
D’aquí la deixadesa, els intents fallits i la manca de concreció. No hi ha dades demoscòpiques públiques, però de ben segur que hi ha caps pensants que sí que en tinguin de privades i que diguin precisament això: la virtut del defenestrat Consorci va ser plantar la llavor i ara, qui sembli que freni la creació d’un ens metropolità, serà castigat a les urnes.