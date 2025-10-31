Una renaturalització amb massa ombres
L’estat de degradació de la Riera de la Bisbal feia evident la necessitat d’una actuació. No obstant això, la renaturalització impulsada pel govern municipal del Vendrell ha generat més problemes dels que resol.
El projecte, aprovat d’urgència el desembre de 2024, ens va ser presentat amb més de 3.000 pàgines de documentació i sense cap explicació prèvia. Vam optar per abstenir-nos en el ple per responsabilitat i manca de transparència. Ara, amb les obres en marxa, hem pogut constatar greus deficiències.
D’una banda, s’ha eliminat la passarel·la de vianants, empitjorant la connectivitat entre barris. A més, desapareixen més de 170 places d’aparcament sense alternatives, en un municipi amb una clara manca d’estacionament. També es talla un vial clau entre Sant Salvador i el nucli urbà, tot substituint-lo per plantes, sense cap estudi de mobilitat que ho justifiqui.
L’impacte paisatgístic tampoc es pot ignorar: s’han talat més de 80 arbres, alguns de gran antiguitat, i la replantació ha estat simbòlica i mal executada. A tot plegat s’hi suma el cost: 6,1 milions d’euros, dels quals només un terç es cobreix amb subvencions. La resta, a càrrec de crèdits que endeuten encara més l’Ajuntament.
Finalment, els retards —atribuïbles al mateix govern— posen en risc la subvenció, amb la possibilitat de perdre més de 2 milions d’euros si no s’acaba a temps.
La renaturalització era necessària, sí, però no així. Cal una actuació verda, planificada, consensuada i al servei de la gent. El que tenim ara és, massa sovint, tot el contrari.