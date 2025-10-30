Una nova residència que no és fruit de l’atzar
Aquest divendres es procedirà a la inauguració oficial de la nova residència per a la gent gran de l’Hospitalet de l’Infant.
Es tracta d’un pas de gegant per al poble... Un pas que no és fruït de l’atzar, sinó d’anys i anys de treballs, d’esforços i de dedicació de moltes persones, tècniques i també polítiques que, finalment, donen resultats tangibles en benefici del conjunt de la nostra ciutadania.
Durant els governs municipals del PSC, vàrem tenir plena consciència que aquesta nova residència era un equipament necessari, imprescindible. I ens vam posar a treballar per fer-la possible. Com a conseqüència d’aquest esforç, la nova residència disposarà d’un total de 40 places, compta amb una superfície total de més de 1.700 m2 i té habitacions que s’obren a una gran terrassa coberta i que compten amb tots els serveis necessaris. A banda, en el projecte es van incloure criteris de sostenibilitat i per això disposem de 60 panells fotovoltaics per assegurar l’eficiència energètica de la residència.
Des del grup del PSC sempre hem tingut molt clar que la gent gran de l’Hospitalet de l’Infant ha treballat de valent durant tota una vida i que, per tant, mereixen ser tractats amb la màxima consideració i disposar de serveis i equipaments que els permetin tenir un benestar i un envelliment dignes. Això vol dir poder disposar d’una residència de la màxima qualitat on puguin desenvolupar tots els seus àmbits de vida amb total normalitat, enmig del poble i envoltats de familiars, amics i veïns. D’aquí la nova residència que s’inaugurarà oficialment aquest divendres.
Dues idees m’agradaria destacar. Primera, aquest equipament social importantíssim és també fruït de la col·laboració entre les diferents administracions. I vull posar l’accent en això perquè encara ara s’escolten algunes veus (cada cop menys, per sort) que afirmen que el que cal fer és atiar l’enfrontament institucional, bloquejar les inversions o votar que no a tot -senzillament pel plaer de votar que no sense proposar res de positiu-. És obvi que aquest és el camí de la decadència de qualsevol societat...
Per aquest motiu, ens toca agrair a totes les administracions que es van involucrar des del primer moment i que han aportat importants recursos econòmics, com el Ministeri de Transició Ecològica a través dels Fons Next Generation, la Diputació o l’empresa pública ENRESA.
El treball, lleial i coordinat amb tothom, dona resultats reals com aquesta nova residència realment molt important per al nostre poble. Una residència que incorpora noves places públiques gràcies al pla de xoc per millorar la qualitat de les residències a Catalunya que ha tirat endavant el Govern del president Salvador Illa que preveu, precisament, la creació de 6.000 noves places públiques al conjunt del país durant aquesta mateixa legislatura. En aquest cas, s’han concertat la meitat de les places de la nova residència abans de la seva posada en funcionament.
Segona, des de l’Ajuntament s’ha treballat i cal treballar no pensant només en el dia de la inauguració, sinó que cal fer-ho amb perspectiva, pensant en el poble que volem llegar als nostres fills i filles, això és amb visió i amb ambició de futur. Ambició posada al servei de la ciutadania. Sempre he defensat que Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant no és que tingui potencial, és que té potència. I que no som més que ningú, però tampoc ens mereixem ser tractats com a ciutadans de segona. Per això aconseguir aquesta nova residència i aquestes places públiques, a les que podran accedir aquells que més ho necessiten, és quelcom més que una decisió burocràtica. És una magnífica notícia per a les famílies del poble i per la nostra gent gran que veu retribuïda amb justícia social la feina de tota una vida.
El llegat més important, el que em fa sentir més orgullós de la meva etapa com a alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, és haver impulsat aquesta xarxa de benestar social i aquesta voluntat clara de situar-nos amb veu pròpia dins d’aquesta dinàmica superior del que representa el conjunt del Camp de Tarragona.
També d’haver actuat sempre amb més sentit de poble que amb sentit de partit, intentant sempre servir al conjunt de la ciutadania i, per tant, actuant en termes d’unitat. Perquè al final, la feina ben feta és la que dona fruïts que milloren la vida de la gent i la que arriba a bon port.
Ara només ens cal que els usuaris i usuàries i les seves famílies en gaudeixin durant molts anys.
Enhorabona!